El brutal ataque a una modelo de OnlyFans en Brasil: recibió tres disparos durante el funeral de su madre

Una modelo de OnlyFans fue baleada a quemarropa por sicarios mientras asistía al velorio de su madre, en el centro de la ciudad brasileña de Baependi, en Minas Gerais. El brutal ataque quedó registrado en video por una cámara de seguridad.

El ataque ocurrió el pasado viernes frente a la iglesia principal del centro de la ciudad. En el video, que muestra la procesión fúnebre avanzando por la calle, se observa cómo una motocicleta se dirige a toda velocidad hacia la multitud y se detiene junto a la mujer. El acompañante de la moto le dispara a quemarropa varias veces.

La víctima, identificada como Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, resultó herida en las piernas y la columna vertebral y permanece internada grave en el Hospital Regional de Vargiha, según informó el medio brasileño G1.

Creadora de contenido en OnlyFans

Amanda de Almeida Arantes es creadora de contenido erótico para adultos en la plataforma OnlyFans. Aunque vive en Río de Janeiro, en el momento del ataque se encontraba en Baependi para el funeral de su madre.

Amanda recibió tres disparos durante el funeral de su madre Foto: Redes sociales

La Policía detuvo a uno de los sospechosos del tiroteo pocas horas después del ataque, informó el medio citado. El hombre "dio versiones contradictorias sobre la propiedad y el uso del vehículo" y fue llevado a una comisaría. En tanto, buscan al otro hombre que circulaba en la moto.

Por el momento, la Policía no ha podido hablar con la víctima, quien tiene dificultades para hablar a raíz del ataque. Se abrió una investigación para identificar el móvil de los disparos.