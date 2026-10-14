EE.UU. levanta sanciones a Jorge Rodríguez, dirigente chavista presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

El nombre del dirigente chavista fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense.

La AFP pidió al Departamento del Tesoro una explicación para esta retirada de sanciones, que implica que Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos. Rodríguez entró en la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Foto: Federico Parra/AFP.

El jerarca es el interlocutor del diálogo impulsado por Washington desde el verano pasado entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera para negociar una transición en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Donald Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez, quien fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría acceso a Washington a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de retirar sanciones en Estados Unidos contra Delcy Rodríguez.

Mientras tanto, la líder opositora venezolana y premio nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, permanece en Panamá, desde donde ha denunciado impedimentos impuestos por las autoridades chavistas para impedir su regreso a Venezuela.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una entrevista con la AFP en Caracas. Foto: AFP

Citan a Maduro y a Flores a un tribunal para responder a nuevos cargos

El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana, 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Foto: Juan Barreto/AFP.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, EE.UU. alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer "cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína" con la intención de proporcionar "valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".

Con información de EFE y AFP.