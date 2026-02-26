Desaparecen dos candidatos al Congreso de Colombia en una campaña electoral marcada por la violencia

Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecieron el miércoles a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informó este jueves el ministro de Defensa. Las autoridades del gobierno activaron este jueves "todas sus capacidades" para dar con el paradero de los políticos Andrés Vásquez, candidato al Senado, y Ana Guetio, aspirante a la Cámara de Representantes, quienes desaparecieron en las últimas 24 horas en hechos separados, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo.

Andrés Vásquez, miembro del Partido Conservador, aspira al Senado; y Anita Guetío es una indígena que busca llegar a la Cámara baja por el partido Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el departamento del Cauca.

Frente a la desaparición de los candidatos Andrés Vásquez (senado - @soyconservador) en Pelaya, César, y Anita Guetío (cámara especial por La Paz) en área rural del Tambo, Cauca, estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y… pic.twitter.com/lG2Uwl9KmW — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 26, 2026

Según su equipo de campaña, Guetio desapareció la noche del miércoles tras participar en una reunión ciudadana en la aldea de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, una zona con presencia de grupos armados ilegales. Perdió contacto cuando se trasladaba el miércoles por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.

Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su auto abandonado en la ruta, con sus pertenencias dentro.

El Partido Conservador pidió al gobierno reforzar las medidas de protección para los aspirantes a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que se elegirá el Congreso para el periodo 2026-2030.

Sánchez no precisó las razones de sus desapariciones. "Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares", escribió en X.

Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.

El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.

En agosto pasado fue asesinado el senador de Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.

El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.

Miguel Uribe Turbay. Foto: Instagram/@migueluribet

Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial mediante la violencia.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió recientemente que 171 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por violencia y posibles irregularidades de cara a los comicios.

Con información de EFE y AFP