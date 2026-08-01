Del "incidente inaceptable" a la irónica felicitación: EE.UU. e Israel cruzan a España por crisis migratoria

Estados Unidos acusó ayer viernes a España de “facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa” tras la crisis en Ceuta. “Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa”, declaró el Departamento de Estado en un mensaje en la red social X en el que evita cualquier referencia a Marruecos, aliado de Estados Unidos.

El Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos está “al lado del pueblo español, y de todos los europeos, frente a esta flagrante violación de su soberanía y los derechos humanos”.

El mensaje agrega que la Administración del presidente Donald Trump está “considerando acciones para defender a los estadounidenses dentro del país y en el extranjero de esta amenaza” y ofrece ayuda a las naciones europeas que “consideren opciones similares”.

Durante una reunión con su gabinete en la residencia oficial de Camp David, Trump calificó de “invasión” la crisis en Ceuta y aseguró que España “no sabe” cómo responder. Trump, quien mantiene unas relaciones tensas con el Gobierno español, advirtió además de que Estados Unidos tendrá una situación “peor” que la de Ceuta si la oposición demócrata gana las elecciones legislativas del próximo noviembre.

Migrantes regresan de España a Marruecos a la altura del paso fronterizo en Ceuta. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

Ironía israelí

Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, animó ayer al presidente español, Pedro Sánchez, a abrir “las puertas de España” y acoger a los gazatíes que quieran abandonar Gaza. “Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana’”, dijo de forma irónica Ben Gvir en su cuenta de X tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

“Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar. Esta es una excelente oportunidad para contribuir un poco más a la ‘diversidad humana’ de España”, añade el ministro de Seguridad de Israel. EFE