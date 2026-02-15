Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Cuba tuvo apagones simultáneos en la mayor parte del país y sufre otros estragos por no recibir petróleo

Hoy, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas de la isla permanecen fuera de servicio por diversas averías o falta de mantenimiento.

El País
El País
15/02/2026, 03:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Crisis politica y economica en Cuba
Personas caminan por un sector sin servicio eléctrico a causa del tercer apagón nacional en La Habana (Cuba).
Foto: EFE

Cuba tuvo apagones toda la jornada de ayer, que dejaron sin corriente al mismo tiempo al 56 % del país en la tarde-noche cuando aumentó el consumo, informó la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha complicado desde el mes pasado tras el corte de los envíos de crudo venezolano a raíz de la caída del dictador Nicolás Maduro.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.711 MW y la afectación estimada -lo que se desconectó realmente para evitar apagones desordenados- alcanzó los 1.741 MW.

La crisis energética se agrava, el combustible para aviones se agota y Cuba queda al borde del aislamiento

Falta de energia electrica en Cuba
Personas caminan por un sector sin servicio eléctrico en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo.
Foto: EFE

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. EFE

Régimen cubano define un plan de emergencia con suspensión de venta de diésel y cierre de oficinas y hoteles

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CubaEFE

Te puede interesar