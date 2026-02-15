Cuba tuvo apagones simultáneos en la mayor parte del país y sufre otros estragos por no recibir petróleo

Cuba tuvo apagones toda la jornada de ayer, que dejaron sin corriente al mismo tiempo al 56 % del país en la tarde-noche cuando aumentó el consumo, informó la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 que se ha complicado desde el mes pasado tras el corte de los envíos de crudo venezolano a raíz de la caída del dictador Nicolás Maduro.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.711 MW y la afectación estimada -lo que se desconectó realmente para evitar apagones desordenados- alcanzó los 1.741 MW.

Personas caminan por un sector sin servicio eléctrico en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. Foto: EFE

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. EFE