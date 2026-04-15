¿Cuáles fueron los aeropuertos más concurridos del mundo durante 2025? El detalle con los 10 primeros

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas en inglés), publicó en las últimas horas su ranking de los aeropuertos más concurridos del mundo durante el año 2025. De acuerdo al informe de la organización, estos aeropuertos "desempeñan un papel fundamental en el sistema global de transporte aéreo, ya que son clave para la conectividad y permiten el movimiento eficiente de personas y mercancías en todo el mundo".

El ranking es liderado por el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson ubicado en la ciudad estadounidense de Atlanta, que continúa siendo el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del mundo, seguido por el Aeropuerto Internacional de Dubái y el Aeropuerto de Tokio Haneda. El cuarto lugar es ocupado por el Aeropuerto Internacional O´Hare de Chicago.

El informe del ACI señala además que en 2025, el número total de pasajeros a nivel mundial alcanzó los 9.800 millones de personas, lo que representa un aumento de 3,6% con respecto a 2024.

Los diez aeropuertos con más tráfico de pasajeros en 2025

Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL): 106,3 millones de pasajeros. Dubai (DBX): 95,2 millones de pasajeros. Tokio Haneda (HND): 91,7 millones de pasajeros. Dallas Fort Worth (DFW): 85,7 millones de pasajeros. Shanghái Pudong (PVG): 85 millones de pasajeros. Chicago O’Hare (ORD): 84,8 millones de pasajeros. London Heathrow (LHR): 84,5 millones de pasajeros. Estambul (IST): 84,4 millones de pasajeros. Guangzhou Baiyun (CAN): 83,6 millones de pasajeros. Denver International (DEN): 82,4 millones de pasajeros.

Ranging de ACI. Foto: Consejo Internacional de Aeropuertos

ACI recuerda que estos diez aeropuertos representan el 9% del tráfico mundial de pasajeros, y que cuatro de estos diez se encuentran en Estados Unidos (EE.UU.), cosa que, de acuerdo al reporte, "refleja la continua fortaleza del mercado".

"Todos ellos cuentan con una importante cuota de mercado de pasajeros nacionales (entre el 80 % y el 95 % del tráfico es nacional)", indica el informe.

El contexto mundial de la aviación en 2025, según ACI

ACI apunta a que, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial creció entre un 3,0% y un 3,2% en 2025, algo "por encima de las expectativas pero por debajo de las normas históricas". En ese sentido, traen a flote los "riesgos continuos derivados de las tensiones comerciales, el proteccionismo y la incertidumbre política que afectan la demanda de viajes aéreos".

También sostienen que el contexto geopolítico mundial está transformando los flujos de tráfico aéreo: "El cierre del espacio aéreo y los conflictos han aumentado los tiempos y los costes de los vuelos, lo que ha provocado desvíos y cambios en las rutas del tráfico hacia centros de conexión alternativos".

Por otro lado, hacen referencia a la reapertura de China. En ese sentido, sostienen que el regreso de los viajes del país oriental "aceleró el crecimiento en toda la región de Asia-Pacífico y en los principales centros, fortaleciendo la conectividad global".