Crucero dejó de operar tras 750 días de viaje por el mundo: 203 pasajeros varados en Camboya

Los 203 pasajeros y 156 tripulantes del MV Odyssey, también conocido como el "crucero eterno" que prometía una vuelta al mundo ininterrumpida, debieron abandonar el barco en la ciudad camboyana de Sihanoukville luego de que la empresa propietaria suspendiera las operaciones por el encarecimiento del combustible.

El aviso llegó el martes 27 de octubre, apenas siete horas antes del desembarco, tras más de 750 días de navegación. La decisión fue comunicada por Villa Vie Residences, compañía dueña de la embarcación, que atribuyó la pausa al "aumento drástico" de los precios del combustible en los países asiáticos donde opera, a raíz del conflicto en Oriente Medio y las hostilidades en Irán y Yemen.

La firma anunció un proceso de reestructuración y recapitalización que se extenderá por los próximos 60 días, sin precisar detalles, informó la agencia de noticias EFE. La empresa explica que el gasto mensual por cabina escaló hasta los US$ 8.000 en los últimos meses, frente a una media habitual de

US$ 1.800.

"No puede simplemente trasladar aumentos de esa magnitud a los residentes", sostuvo la empresa involucrada en un comunicado. El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, superaba este jueves los US$ 115, contra los US$ 72,48 en los que cerró el 27 de febrero, víspera del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que persiste ocho meses después.

Vista aérea del MV Odyssey, también conocido como MV Odyssey, detenido durante su viaje. Foto: Instagram/villavieresidences

Cómo era el viaje del MV Odyssey y cuántos países recorría

El barco, con bandera de Bahamas, había zarpado de Belfast, en Alemania, el 3 de octubre de 2024. La ruta prevista contemplaba 147 países y más de 100 islas. La modalidad "vida global en el mar" que ofrece Villa Vie Residences consiste en una travesía continua de tres años y medio con más de 425 destinos, entre ellos Alaska, la Polinesia Francesa, Nueva Zelanda, Japón y países latinoamericanos como Guatemala y México.

A bordo, los viajeros no son pasajeros convencionales: "Son propietarios de sus camarotes", explicó este mes durante una escala en Filipinas el capitán de la nave, Valentin Giuglea. Buena parte de ellos son estadounidenses.

Qué dijeron los pasajeros varados en Sihanoukville

Lanette Canen y Johan Bodin, una pareja estadounidense que documentó la travesía ante miles de seguidores en YouTube, Instagram y Facebook, publicaron este jueves un mensaje de despedida. "Despidiéndonos del lugar al que hemos llamado hogar", escribieron en su cuenta de Facebook.

"Entre hacer las maletas, las despedidas y tratar de organizar todo no hemos tenido tiempo de asimilarlo bien", relataron.

Otra pareja estadounidense, Lynn y Paul Montoya, también había compartido el día a día del viaje en redes sociales.

El vicegobernador de la provincia camboyana de Preah Sihanouk, Long Dimanche, dijo a EFE que algunos pasajeros ya dejaron el país por vía aérea, mientras que otros, entre ellos Canen y Bodin, permanecen en alojamientos de Sihanoukville "a la espera de novedades". No se descarta que la travesía pueda reanudarse esta misma semana. Según fuentes cercanas al caso, por el momento no hay constancia de españoles afectados.

Con información de EFE. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.