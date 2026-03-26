Conmoción en Bangladesh por la muerte de 25 personas tras caer un ómnibus al río Padma desde un muelle

Al menos 25 personas murieron tras caer un ómnibus de pasajeros al río Padma, en el centro de Bangladesh, después de que el impacto de un transbordador contra el muelle provocara que el vehículo perdiera el control y se hundiera, informaron este jueves fuentes oficiales y medios locales.

Según el diario local Dhaka Tribune, el ómnibus de la compañía Shouharda Paribahan esperaba para embarcar cuando el transbordador Hasna Hena chocó contra el pontón de atraque (un tipo de barco), lo que causó que el conductor del vehículo perdiera el control y cayera al agua.

Los equipos de emergencia recuperaron 23 cadáveres del interior del ómnibus, que fue reflotado durante la madrugada de este jueves con la ayuda de la embarcación de salvamento Hamza.

El balance total de fallecidos ascendió a 25 tras confirmarse la muerte en el hospital de dos mujeres que habían sido rescatadas con vida inicialmente.

Entre las víctimas mortales se encuentran once mujeres, siete hombres y cinco niños, incluido un bebé de siete meses.

Las autoridades confirmaron a medios locales que la mayoría de los cuerpos ya han sido identificados y entregados a sus familiares en el propio muelle.

Tras el siniestro, la administración del distrito formó un comité de investigación de cinco miembros, encabezado por el magistrado adicional Uchen Mey, para determinar si existió negligencia en la maniobra del transbordador que provocó el impacto.

Los equipos de rescate llevan a cabo operaciones de búsqueda y buscan víctimas, un día después de que un ómnibus se hundiera en el río Padma mientras abordaba un ferry en el distrito de Rajbari, a 84 km de Dhaka, Bangladesh, el 26 de marzo de 2026. Foto: EFE

Este tipo de siniestros son una constante en Bangladesh, un país surcado por centenares de ríos donde el transporte fluvial es la columna vertebral de la movilidad nacional.

Pese a la reciente modernización de infraestructuras, los puertos registran accidentes anuales atribuidos habitualmente a la precariedad de los protocolos de seguridad durante las operaciones de carga y el mal estado de los pontones de atraque.

At least 35 passengers are missing after a bus plunged into the Padma River at Daulatdia Ghat, Bangladesh; two bodies have been recovered so far as rescue operations continue.



People live like cockroaches and die like cockroaches

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EFE