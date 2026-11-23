Un tribunal británico condenó este lunes a siete años de prisión a Arion Kurtaj, un joven de 21 años responsable de una serie de ciberataques contra grandes compañías tecnológicas, entre las que destacó la filtración de decenas de videos inéditos del videojuego Grand Theft Auto VI varios años antes de su estreno. Sin embargo, el juez Mark Turner anunció en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en Londres, que el acusado podrá quedar en libertad de forma inmediata debido al tiempo que ya permaneció privado de libertad durante el proceso.

La semana pasada, Kurtaj, quien tiene un diagnóstico de autismo severo, se declaró culpable de haber vulnerado los sistemas informáticos de firmas de primer nivel mundial entre 2021 y 2022. Además de atacar a Rockstar Games, la empresa desarrolladora de la célebre franquicia de acción, el joven comprometió la seguridad de la operadora de telefonía móvil BT/EE, del banco digital Revolut y de la plataforma de transporte Uber.

Al fundamentar el fallo, el magistrado explicó que para determinar la pena tuvo que "sopesar la gravedad de lo que hizo frente a su juventud" y a sus cuadros médicos particulares.

Venta del videojuego GTA VI el día de su estreno, el jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

El ataque desde una habitación de hotel

Los delitos ocurrieron cuando Kurtaj todavía era adolescente y operaba como uno de los miembros más activos de Lapsus$, una reconocida agrupación internacional de hackers. Tras ser acusado inicialmente de infiltrarse en las redes de BT/EE, las autoridades decidieron alojarlo en setiembre de 2022 en un hotel bajo vigilancia para protegerlo de posibles represalias de bandas rivales, según detalló la Fiscalía de la Corona británica.

Lejos de detener su actividad, el joven aprovechó su estadía para ejecutar una nueva ola de intrusiones digitales contra Revolut, Uber y Rockstar Games. Para lograrlo, no necesitó equipamiento sofisticado: utilizó únicamente un teléfono celular, el televisor de su habitación conectado a la red inalámbrica del establecimiento y un dispositivo Amazon Fire TV Stick.

Con esas herramientas básicas, logró vulnerar los servidores de la desarrolladora y extraer 90 archivos audiovisuales del esperado videojuego GTA VI. Poco después, difundió el material en internet bajo el seudónimo TeaPotUberHacker, más de un año antes de que la compañía publicara el primer adelanto oficial. La maniobra provocó un fuerte impacto en la industria de los videojuegos y obligó a modificar la estrategia comercial de la sexta entrega de la saga, que recién salió a la venta la semana pasada tras una espera de 13 años por parte de los fanáticos.

Publicidad del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) en Melbourne, Australia. Foto: WILLIAM WEST/AFP

Antecedentes judiciales e internación psiquiátrica

En 2023, un jurado determinó que Kurtaj era el autor material de múltiples delitos vinculados al uso indebido de sistemas informáticos, fraude y extorsión, aunque en esa instancia los psiquiatras forenses lo habían declarado no apto para afrontar un juicio ordinario.

A raíz de la complejidad de su cuadro de autismo, la Justicia dispuso entonces una orden de internación hospitalaria. El joven permaneció en un centro especializado durante dos años, período en el cual recibió atención médica hasta que los peritos establecieron que finalmente estaba en condiciones de ser juzgado y recibir una condena judicial.

Con información de AFP