Citi advierte sobre “información falsa” respecto a sus operaciones en Medio Oriente y dice que continúan operando

El banco Citi envió un comunicado a El País actualizando la información sobre sus operaciones en Medio Oriente, en el que afirma que sus oficinas en Emiratos Árabes Unidos y en Baréin continúan prestando servicios a sus clientes.

“La decisión de evacuar tres de nuestros edificios y cerrar temporalmente algunas sucursales se ajusta a nuestro compromiso de priorizar la seguridad de nuestros empleados. Todos nuevos empleados están a salvo y seguiremos prestando servicio a nuestros clientes”, reafirma el comunicado.

Asimismo, desmiente que sus sucursales y oficinas hayan sufrido daños o ataques en Emiratos Árabes y en Baréin, como sostiene información que circuló en medios de comunicación al respecto.

Agrega que Citi no se retira de Oriente Medio, donde ha mantenido una presencia continua durante más de seis décadas.

Cabe señalar que El País publicó una nota de la agencia de noticias EFE sobre ataques a sucursales de Citi en Dubaí y Baréin, basada en información de la agencia Tasnim, de origen iraní, el pasado 15 de marzo.

