China advierte que dará una “respuesta firme” a la Unión Europea según sean sus decisiones comerciales

El Ministerio de Comercio de China advirtió ayer sábado que dará una “respuesta firme” si la Unión Europea (UE) impulsa nuevas herramientas comerciales “unilaterales” y aplica restricciones que Pekín considere “discriminatorias”, un día después del debate celebrado por la Comisión Europea sobre el rumbo de su relación económica con el país asiático.

En un comunicado publicado ayer, la cartera china señaló que sigue de cerca la discusión mantenida esta semana en la UE y defendió que ambas partes son “socios económicos y comerciales importantes” basados en la igualdad y el beneficio mutuo.

Asimismo, indicó que los canales de comunicación entre China y la UE “siguen abiertos” y reveló que ambas partes están explorando la creación de un mecanismo de consultas sobre comercio e inversión, además de prever nuevos diálogos en ese ámbito.

No obstante, el comunicado añade que, si la UE insiste en introducir de forma “unilateral” nuevos instrumentos comerciales y adopta restricciones “discriminatorias”, China responderá “firmemente” y tomará medidas efectivas “para proteger sus intereses”. La reacción llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigiera el viernes un debate entre los 27 comisarios sobre las herramientas de política comercial que la UE puede emplear frente a China, en un contexto en el que Bruselas considera que la relación económica con Pekín “no es sostenible”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto: AFP

Tras esa reunión, la Comisión reiteró su apuesta por reducir dependencias sin romper vínculos con el gigante asiático, mientras varios Estados miembros presionan para endurecer la respuesta europea ante lo que consideran distorsiones del mercado y sobrecapacidad industrial china. Las fricciones se suman a otras disputas recientes en torno a los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, los controles a la exportación y los planes europeos ligados al impulso del ‘made in Europe’.

Fuerza militar

En otros asuntos sobre China, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo ayer sábado que existe una “alarma justificada” en el Pacífico ante el fortalecimiento militar de China, aunque matizó que Estados Unidos busca un “equilibrio” regional y no una “confrontación innecesaria”.

El discurso de tono mesurado de Hegseth durante el Diálogo de Shangri-La en Singapur, la principal reunión de seguridad de Asia, contrastó con sus comentarios fuertemente confrontativos sobre Pekín en la reunión del año pasado.

El presidente estadounidense Donald Trump camina con el presidente chino Xi Jinping en el jardín Zhongnanhai en Pekín. Foto: AFP

El secretario de Defensa encabeza de nuevo una nutrida delegación estadounidense, en contraste con el gigante asiático, que por segundo año consecutivo envió un panel de expertos militares y académicos en lugar del ministro de Defensa, Dong Jun.

“Cuando observamos la región hoy en día, existe una alarma justificada con respecto al aumento histórico del poderío militar de China y la expansión de sus actividades”, aseguró Hegseth. Añadió: “Ojalá mi homólogo estuviera aquí en esta conferencia, pero espero con interés otras oportunidades en las que podamos encontrarnos”. El presidente Trump visitó China en mayo y destacó que firmó varios acuerdos comerciales con el país asiático.