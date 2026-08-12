Buscan voluntarios para vivir en las montañas de Río de Janeiro con alojamiento de lujo y comida gratis

Una iniciativa con disponibilidad durante todo el año impulsa un programa de voluntarios en Brasil que permite a participantes internacionales capacitarse en agroforestería, bioconstrucción y permacultura dentro de las montañas de Río de Janeiro, en la localidad de Nueva Friburgo. El programa ofrece estadías flexibles y no requiere experiencia previa.

El voluntariado de la organización Eco Caminhos trabaja para regenerar tierras degradadas a través de la producción orgánica de alimentos e infraestructuras naturales sustentables. La propuesta combina aprendizaje práctico con turismo responsable en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo.

El período de participación del programa puede variar de una a 24 semanas, y los organizadores ofrecen flexibilidad en cuanto a la fecha de inicio.

Régimen de trabajo para los voluntarios

El programa ofrece la oportunidad de vivir en Brasil bajo un régimen laboral de ocho horas por día, durante tres días a la semana, que habitualmente son lunes, miércoles y viernes.

Las tareas a desarrollar incluyen agroforestería, bioconstrucción y otras actividades esenciales en la granja ecológica.

La rutina del voluntario combina el trabajo físico con la formación académica. Los martes se dedican al aprendizaje conceptual mediante talleres de agroforestería y reuniones de planificación donde el grupo intercambia experiencias.

En tanto, los jueves habitualmente se realizan actividades orientadas a la naturaleza, cultura y ecodeportes.

Montañas del estado de Río de Janeiro. Foto: Eco Caminhos.

Alojamiento en las montañas, traslado y comida gratis

El programa de voluntariado ofrece dos opciones de alojamiento: una alternativa compartida, cómoda y orientada a la convivencia, y otra más privada y lujosa, pensada para quienes buscan mayor tranquilidad e independencia. Ambas cuentan con conexión a internet confiable para el uso diario. El alojamiento compartido está ubicado en las afueras de la granja y dispone de casas con capacidad para hasta ocho personas, habitaciones compartidas para dos, cocina, baño y sala de estar. Los voluntarios conviven ahí con otros participantes y miembros del equipo.

Durante los días laborables, los voluntarios alojados en estas casas son trasladados a la granja en una camioneta. Cuando no está disponible, deben recorrer unos 1,5 kilómetros a pie. Junto a las viviendas hay un arroyo limpio donde pueden refrescarse después de la jornada.

Quienes se alojan en las casas participan en las tareas de limpieza y cocina, y comparten un estilo de vida sencillo y consciente. La opción más lujosa, en tanto, ofrece mayor privacidad, comodidad y autonomía, por lo que resulta adecuada para personas o familias que prefieren una experiencia más tranquila e independiente.

Alojamientos de Eco Caminhos. Foto: Eco Caminhos.

Los beneficios para los participantes del voluntariado incluyen:



Almuerzo de lunes a viernes preparado con productos orgánicos cultivados en la propia granja.

preparado con productos orgánicos cultivados en la propia granja. Contenidos teóricos sobre la aplicación de principios de permacultura, bioconstrucción y agroforestería en el establecimiento.

Participación en actividades prácticas de bioconstrucción y agroforestería en Eco Caminhos.

de bioconstrucción y agroforestería en Eco Caminhos. Una actividad semanal de recreación , que puede incluir caminatas, recorridos en bicicleta de montaña, visitas a cascadas y excursiones por la zona.

, que puede incluir caminatas, recorridos en bicicleta de montaña, visitas a cascadas y excursiones por la zona. Una clase semanal de portugués .

. Participación en las noches de voluntariado, con propuestas como juegos de mesa, películas y fogatas.

Cómo inscribirse al voluntariado

Para participar del programa, los interesados deben ingresar a la página web de Eco Caminhos y hacer clic en "Inscríbete ahora".

Una vez que se llena el formulario con datos personales y otras preguntas, hacer clic en "Submit". Para consultas, se puede llamar al número telefónico (22) 99770-0350 o enviar un correo electrónico a [email protected].