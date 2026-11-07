“Buscan callarme”, pero "no apagaré el micrófono": liberan a periodista cubana Yoani Sánchez tras ser detenida

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fueron liberadas tras varias horas de detención en La Habana.

Organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de prensa habían denunciado el jueves este nuevo episodio represivo por parte del régimen comunista, donde los periodistas independientes sufren frecuente hostigamiento.

“Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, escribió Sánchez en la red social X.

El diario digital 14ymedio, que Sánchez fundó y dirige, precisó que la periodista fue acusada de “atentado contra el orden constitucional”. Su esposo, el también periodista de ese diario, Reinaldo Escobar, refirió que Sánchez fue liberada nueve horas después de su detención por la Seguridad del Estado.

La periodista cubana Yoani Sánchez durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Puebla, México. Foto: AFP

“No apagaré los micrófonos”

Yoani Sánchez denunció ayer viernes haber recibido amenazas y presiones de la policía política durante su arresto. “Quieren que me calle, quieren que me vaya (del país)”, dijo en las redes.

En un video en Youtube, Sánchez explicó que fue detenida por tres hombres vestidos de civil, miembros de la Seguridad del Estado, que nunca se identificaron. Luego fue conducida a una estación de policía del Cerro, un municipio del centro de La Habana.

La periodista indicó que fue imputada de “varios cargos”, incluido el de “propaganda contra el orden constitucional”. “Eso evidentemente tiene que ver con mi trabajo”, apuntó.

“Quieren que apague los microfonos, pero no los voy a apagar”, aseguró y afirmó que retomará su labor periodística para contar lo que vio en el calabozo donde estuvo encerrada. Allí “comprobé con horror que decenas o cientos de cubanos son detenidos cada día en La Habana por no tener una dirección de la capital en su carné de identidad”. Les llaman “ilegales” y “los deportan a sus provincias”, denunció.

Un joven es arrestado por la policía cubana durante las protestas. Foto: AFP Foto: AFP

Represión constante

Sánchez había sido detenida por la policía política el jueves por la mañana, cuando salía de su vivienda en el barrio de Nuevo Vedado “para hacer compras”, informó 14ymedio.

Su arresto se produjo el mismo día que el de la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, de 63 años, junto con otra integrante del colectivo, María Cristina Labrada. Soler es objeto regularmente de detenciones que van desde varias horas hasta algunos días. Las autoridades también le impiden con frecuencia salir de su casa.

Damas de Blanco fue galardonada en 2005 con el premio Sájarov de derechos humanos, concedido por el Parlamento Europeo. El movimiento surgió en 2003, tras el encarcelamiento de 75 opositores cubanos en una ola represiva conocida como la “primavera negra”. Sus integrantes visten de blanco como símbolo de protesta pacífica.

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Una patrulla policial transita por una calle de La Habana, Cuba. Foto: AFP fotos

En su diario critica regularmente la gestión gubernamental y denuncia la censura y el acoso de las autoridades a los opositores.

Como otros periodistas independientes en Cuba, Sánchez sufre frecuente hostigamiento por parte de la policía política, que suele impedirles salir de sus domicilios o los somete a arrestos temporales.

La ONG Reporteros Sin Fronteras había condenado en X la detención de Sánchez y exigido “su liberación inmediata, garantías para su seguridad y el cese de la persecución contra el periodismo independiente”. En la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2026 publicada por la oenegé Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 160 de un total de 180 países.

En red social X, Amnistía Internacional (AI) criticó el arresto de la periodista y el encarcelamiento de Henry Constantín, otro comunicador detenido en Camagüey desde mediados de septiembre. Constantín dirige La Hora de Cuba, un pequeño medio independiente, y está acusado de “desobediencia”.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023 por el régimen, los únicos medios de comunicación legales en Cuba son los estatales, controlados por el Partido Comunista cubano. Sin embargo, en la última década surgieron medios independientes en línea, que sobreviven en un vacío legal y a los que los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

Miembros de las Fuerzas Armadas de Cuba.

14ymedio destacó que varios colaboradores de medios opositores han sido detenidos en la vía pública durante las últimas semanas y luego liberados, aunque con multas o advertencias.

Reporteros Sin Fronteras denunció ayer viernes la detención en Cuba de “tres periodistas en cuatro días”, acciones que “vulneran el derecho de la población a estar informada”, tras el reciente caso de la periodista Yoani Sánchez.

El director de RSF América Latina, Artur Romeu, expresó en un comunicado que estas detenciones “buscan intimidar a los periodistas que cubren asuntos de interés público”, tras citar el caso Sánchez, a quien consideró “una de las figuras más emblemáticas del periodismo independiente cubano”, que fuera detenida en la mañana de este jueves y liberada nueve horas después. AFP, EFE

Sanciones al sector petrolero y energético

Estados Unidos sancionó el jueves a entidades de los sectores petroleros y tecnológicos cubanos, y a la hija de la presidenta del conglomerado empresarial Gaesa controlado por los militares. Por primera vez dos empresas chinas del sector electrónico están en la lista: CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

“La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para mantener en funcionamiento este sistema, el régimen depende de una red de intermediarios en el extranjero”, dice el Departamento de Estado.