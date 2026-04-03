Ataque a planta de gas en Abu Dabi clave para el sector energético: hay un muerto y cuatro heridos

Un ataque perpetrado este viernes contra una planta de gas en Habshan, Abu Dabi, terminó con un saldo de un muerto y cuatro heridos. Si bien la agresión fue interceptada por el sistema de defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), la caída de fragmentos terminó afectando a la planta.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa del gobierno de la capital de EAU, este ataque —cuyo origen y forma no identificó—, provocó "la muerte de una persona de nacionalidad egipcia durante la evacuación del lugar, así como cuatro heridos leves: dos de nacionalidad paquistaní y dos de nacionalidad egipcia".

Una mujer pasa junto a una pancarta que muestra al fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei y al Gran ayatolá Ali Sistani iraquí durante una manifestación proiraní en Bagdad. AFP

Con este fallecimiento, la cifra de muertos en EAU ha aumentado a doce —la mayor parte trabajadores migrantes—, desde que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero una ofensiva contra Irán, que respondió atacando a los países del golfo Pérsico.

La oficina indicó que los equipos de respuesta de emergencia lograron controlar los dos incendios que se produjeron en las instalaciones, que sufrieron "daños significativos", al tiempo que los trabajos de evaluación continúan.

Trabajadores retiran objetos de la oficina destruida de la cadena de televisión catarí Al Araby tras un ataque aéreo en el norte de Teherán, Irán, el 29 de marzo de 2026. FOTO: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH.

Este complejo de la empresa estatal ADNOC es un enorme centro de procesamiento de gas terrestre en Abu Dabi, vital para el sector energético industrial del país del golfo Pérsico, que procesa 6.100 millones de pies cúbicos estándar por día en cinco plantas para producir gas comercial, líquidos de gas natural y condensado.

Desde el inicio de la guerra, las defensas aéreas de Emiratos han interceptado más de 2.000 drones, así como más de 400 misiles balísticos, según datos del Ministerio de Defensa emiratí.

Avión caza de EE.UU. fue derribado en Irán: Teherán pide recompensa por el piloto

Las fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes del caza de Estados Unidos derribado horas antes en Irán, según explicaron tres personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

Axios y CBS News, citando fuentes no identificadas, informaron que uno de los dos tripulantes del avión ya había sido rescatado por fuerzas especiales estadounidenses, pero que la búsqueda del segundo seguía en curso.

Un niño levanta el puño mientras está de pie sobre una bandera iraní gigante durante el funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria Iraní. AFP

Según The New York Times y The Wall Street Journal, el avión era un caza F-15E, que lleva una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.

CNN también señaló que el análisis de lo que los medios iraníes afirmaron que eran fotos de los restos mostraba que se trataba de un F-15, y no de un caza furtivo F-35, como se aseguraba en algunos informes iraníes.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado hoy [viernes] más temprano", indicó de su lado la agencia de prensa iraní Fars.

Fuerzas de seguridad y personal de primera respuesta israelíes inspeccionan el lugar de un ataque iraní que impactó un barrio residencial en Petah Tikva el 2 de abril de 2026. AFP

Las autoridades iraníes instaron a la población a buscar al piloto o pilotos, y ofrecieron una recompensa por su captura.

"Si capturan al o los pilotos enemigos vivos y los llevan a la policía y a las fuerzas armadas, recibirán una generosa recompensa", indicó la policía, según un mensaje leído en televisión.

Consultado por la AFP, el mando militar de Estados Unidos para Medio Oriente (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente.

En Irán, una cadena local emitió imágenes de lo que, según afirmó, son los restos de un avión de combate estadounidense derribado en el centro del país.

Con información de Agencia EFE, AFP