Un volcán ubicado en Chile sube a alerta amarilla: tuvo explosiones de ceniza y pulsos de material

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) decidieron elevar el nivel de alerta técnica del Complejo Volcánico Nevados de Chillán a color amarillo. La medida se tomó tras detectar un incremento sostenido en la actividad interna y superficial del macizo, uno de los más activos de Chile, ubicado en la región del Ñuble y cercano a la frontera con la provincia de Neuquén.

La decisión, adoptada ayer, se fundamenta en un aumento progresivo de los parámetros de monitoreo durante las últimas semanas, lo que indica una actividad superior a los niveles habituales. Durante la mañana de ayer se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico y explosiones menores de ceniza desde el cráter activo (Nicanor), con columnas que alcanzaron hasta 200 metros de altura.

A new volcanic alert has been issued for Nevados de Chillán volcano in Chile after SERNAGEOMIN raised the status from green to yellow due to increased seismic activity linked to internal fluid movement.



The volcano has shown ongoing gas emissions and small ash bursts, with… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 15, 2026

Los análisis técnicos sugieren el ingreso de nuevo material magmático bajo el subcomplejo Las Termas, lo que ha generado un incremento de la sismicidad asociada al movimiento de fluidos y al fracturamiento de roca.

A pesar de la elevación de la alerta, las autoridades de Defensa Civil de la provincia de Neuquén han llevado tranquilidad a la población, descartando cualquier tipo de afectación inmediata o riesgo inminente para el territorio argentino.

Por encontrarse recostada sobre la cordillera de los Andes, la provincia de Neuquén cuenta con un sistema de monitoreo de última generación que vigila la totalidad de sus volcanes las 24 horas del día. En este caso, como se trata de un volcán en territorio chileno, se mantiene una vigilancia especial sobre las localidades del norte neuquino situadas en un radio de entre 50 y 100 km del complejo Nevados de Chillán, tales como Las Ovejas (56 km), Manzano Amargo (58 km) y Varvarco (65 km).

Según voceros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se ha registrado presencia de ceniza en suspensión sobre la frontera, por lo que no hay poblaciones afectadas actualmente en Argentina. Asimismo, el Segemar mantiene una cooperación conjunta con el observatorio chileno y está en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

En el país vecino, las autoridades han reforzado la vigilancia y definido una zona de potencial peligro de un kilómetro de radio en torno al cráter activo. En ese sentido, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco. Por el momento, no existen evacuaciones ni restricciones de acceso generalizadas, aunque se advierte que podrían ocurrir nuevas explosiones de baja magnitud que afecten el entorno inmediato.

En mayo pasado, también se activó una alerta amarilla en el volcán Nevado de Longaví, algo más al norte que el Nevado de Chillán, aunque con similar incidencia potencial en territorio neuquino. En esa provincia argentina, las localidades cercanas son Pichi Neuquén, Varvarco, Cochicó y, al igual que en este caso, Manzano Amargo y Las Ovejas.

“Se considera zona de afectación aquella próxima al cráter con un radio de 3 km”, explicaron desde el Segemar a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV). Y agregaron que los eventos en el nevado de Longaví no provocarían sismicidad de este lado de los Andes: “Cualquier posibilidad de afectación sobre territorio argentino será por caída de material particulado (ceniza volcánica)”, explicaron.

Antecedentes de actividad

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán es considerado uno de los más activos de Chile, ocupando el puesto N° 10 en el Ranking de Riesgo Volcánico de ese país. Entre 2015 y 2022, el volcán atravesó un importante ciclo eruptivo. Hace cuatro años, se registraron pulsos eruptivos que provocaron la caída de cenizas en localidades neuquinas como Caviahue.

Desde finales de febrero de este año, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, pertenecientes al Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), han registrado un incremento sostenido en la ocurrencia de sismicidad asociada con la dinámica de fluidos.

Después de varios años inactivo el Volcán Chillán ha vuelto con una serie de pulsaciones el día de hoy lunes 15 de junio. @ChillanOnline @NUBLEONLINE_ @nubledigital pic.twitter.com/A4C9VLpN58 — Janomoreno (@janomoreno1955) June 15, 2026

“Debido a esto, y considerando los antecedentes de actividad superficial del último ciclo eruptivo de este volcán, entre los años 2015 y 2022, es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel del cráter activo que afecten el entorno inmediato en un radio de 1 km, completamente en territorio chileno. Los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores”, advirtieron hoy desde el Segemar.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de Segemar y Sernageomin para evitar la desinformación.

Por Paz García Pastormerlo,La Nación/GDA