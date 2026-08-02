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Retuvieron en Argentina a avioneta uruguaya tras detectar irregularidades: está valuada en más de US$ 1 millón

Al solicitar la documentación correspondiente, el piloto informó que la aeronave no contaba con una destinación de importación temporal. Pretendía viajar a Asunción, Paraguay.

El País
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02/08/2026, 12:05
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Avioneta uruguaya retenida en Corrientes
Una avioneta con matrícula uruguaya fue detenida en el aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes, Argentina.
Foto: Identidad Correntina.

Una avioneta con matrícula uruguaya fue detenida en el aeropuerto internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro de la ciudad de Corrientes, Argentina, luego de que agentes aduaneros detectaran presuntas irregularidades en la documentación que debía acreditar su ingreso al territorio argentino.

El procedimiento se realizó cuando la aeronave solicitó la intervención del servicio aduanero para efectuar un vuelo internacional con destino a Asunción, Paraguay. La avioneta había llegado previamente a Corrientes procedente de la ciudad de Buenos Aires, según informó Clarín.

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Durante la inspección, los agentes constataron que se trataba de un Air Tractor con matrícula uruguaya CX-JTL, una aeronave utilizada habitualmente para trabajos agrícolas y tareas de fumigación. Su valor fue estimado en US$1.020.605.

Al solicitar la documentación correspondiente, el piloto informó que la aeronave no contaba con una destinación de importación temporal. Ese trámite resulta necesario para acreditar y regularizar la permanencia en Argentina de un bien extranjero que ingresa por un período determinado.

Ante la presunta infracción al régimen aduanero, se dispuso la interdicción sin derecho a uso de la avioneta. La medida impide que pueda despegar o ser utilizada hasta que se regularice la documentación o las autoridades competentes adopten una resolución definitiva, según informó el medio local Identidad Correntina.

La detención constituye una medida preventiva y no implica por sí misma una determinación final sobre las responsabilidades. El caso continuará bajo análisis para establecer las circunstancias en las que la aeronave ingresó a la Argentina y definir su situación administrativa.

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