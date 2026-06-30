Primera conferencia de Adrián Ravier como nuevo vocero de Milei: cambios en prensa y sintonía con Macri

Este martes, Adrián Ravier encabezó su primera conferencia de prensa como nuevo vocero del gobierno del presidente de Argentina Javier Milei. La noticia de su llegada a la administración la dio el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien renunció a todas sus funciones en medio de las denuncias por el incremento de su patrimonio.

El portavoz inició su conferencia con elogios a la gestión de Milei y una mención a la polémica por la salida de Adorni. “Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable [sus cargos] como ciudadano privado, por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales; la vía judicial avanzará en ese plano", resaltó.

Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Javier Milei. La Nación / GDA

Tras ello destacó el rol de los funcionarios de Pro en el Gobierno, y habló sobre la relación entre Milei y el expresidente argentino Mauricio Macri.

“Pro es un aliado clave porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales", adelantó.

Al ser consultado por las restricciones que aún rigen para los trabajadores de prensa en Casa Rosada, explicó que recibieron una carta con puntos a considerar y que “a la brevedad” emitirán una decisión al respecto. “Las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron”, reflexionó.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

“Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por la Casa de Gobierno de un país. Por ejemplo en Washington tienen un edificio aparte. Circular por la casa de Gobierno no es lo más habitual en el mundo”, adelantó, sin dar más detalles sobre las prácticas que el Gobierno va a “reconsiderar”.

Quién es Adrián Ravier

Diputado y economista, escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. El nuevo vocero había sido elegido diputado por La Pampa con mandato hasta 2029. Ahora, le correspondería ocupar el lugar que él dejó a Martín Matzkin, también de La Pampa.

El nuevo vocero es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales, y una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje. Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que hoy ocupa Martín Krause.

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial del gobierno argentino. Foto: La Nación/GDA.

La renuncia de Adorni

Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Milei el pasado sábado. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que entró a la función pública, por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.

El propio Adorni publicó en sus redes sociales la confirmación de su partida con una carta de renuncia. “Gracias por su confianza, presidente. Ha sido un verdadero honor”, dijo el ahora exfuncionario y acotó su tradicional “fin”.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Con información de La Nación/GDA