Máxima alerta en Buenos Aires por amenazas de bomba en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada

Durante la noche del sábado 27 de junio, efectivos de la Policía Federal Argentina activaron un operativo preventivo de seguridad en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada tras haber recibido una amenaza de bomba.

La amenaza se recibió mediante un llamado anónimo al 911, lo que desató el despliegue policial que alcanzó calles que rodean ambos establecimientos. Asistieron a la escena equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Defensa Civil de Vicente López y bomberos.

El regreso de Javier Milei de España y el antecedente en Economía

El hecho ocurrió unas horas después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya regresado de su viaje a España donde recibió una medalla y participó en reuniones de agenda.

Ya había ocurrido un caso similar tres semanas atrás, cuando el Ministerio de Economía recibió una amenaza de bomba y fue evacuado. Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un operativo en el edificio del ministerio, coordinando una salida preventiva del personal que se encontraba en el sitio. Esto afectó la actividad diaria, al obligar a cientos de trabajadores a permanecer en Plaza de Mayo hasta finalizar el trabajo de verificación.

Este episodio se dio apenas unas horas luego de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien anunció que dejaba el cargo mediante un comunicado oficial para protegerse a sí mismo.

Protocolo preventivo de la Policía Federal en Olivos y Casa Rosada

A pesar que la amenaza de este sábado 27 de junio haya sido en la Casa Rosada, el operativo también se desplegó en la Quinta de Olivos. Hasta el momento, no se difundió más información sobre el caso y siguen investigando y realizando trabajos de monitoreo y seguridad.