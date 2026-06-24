El Gobierno argentino flexibilizó ayer martes el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, vigente desde hace más de tres décadas, para atraer inversiones en minerales estratégicos como litio, cobre, oro y plata, mediante cambios en los requisitos de inscripción de empresas y prestadores, la ampliación de la integración regional de proyectos y la actualización de beneficios fiscales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, sustituye la reglamentación de 1993 de la Ley de Inversiones Mineras y modifica los procedimientos para el desarrollo de la actividad.

Entre los principales cambios figura una redefinición de los requisitos para la inscripción de empresas mineras y prestadores de servicios. Para los nuevos proyectos se exigirá acreditar la titularidad y presentar los lineamientos básicos del emprendimiento, mientras que los proveedores deberán demostrar un porcentaje mínimo de facturación proveniente de actividades vinculadas al sector.

La norma también incorpora un procedimiento de intimación, suspensión y eventual baja del registro para los prestadores que incumplan las obligaciones.

La gente pasa por la Casa Rosada, el palacio de Gobierno, en Buenos Aires Foto: AFP

Otro de los cambios relevantes es la ampliación del concepto de integración regional. El límite territorial para considerar integrados los proyectos mineros se extiende a 500 kilómetros, con el objetivo de ampliar la cadena productiva mediante la conexión entre yacimientos y plantas de procesamiento.

En materia fiscal, el decreto establece que la fecha de inicio será la presentación del estudio de factibilidad o de la información complementaria que permitió su aprobación.

Además, agiliza la devolución acelerada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la etapa de exploración, limita la documentación requerida a facturas y comprobantes de pago y elimina la obligación de informar previamente los trabajos exploratorios.

Reemplaza también el sistema de autorizaciones previas por una declaración jurada del importador sobre el destino minero de los bienes, con validación automática mediante un sistema informático. EFE