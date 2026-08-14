Presentaron nuevos videos de la casa de Jésica Cirio y su expareja en la causa por lavado de dinero

La Fiscalía de Argentina se opuso este viernes al pedido de Jésica Cirio de que se anulen como prueba los videos en los que se la ve en un vestidor con bolsas llenas de dólares, que se habrían grabado en 2023.

Se trata de imágenes que están incorporadas a la causa penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora (ciudad bonaerense) Martín Insaurralde, expareja de Cirio.

Martín Insaurralde y su exesposa, Jesica Cirio. Foto: @jesicacirio

Ella argumentó que un peritaje estableció que no era posible garantizar la autenticidad de las filmaciones, pero el fiscal Sergio Mola sostuvo hoy que no hay elementos para excluirlos y que espera el resultado de un informe técnico de esas imágenes, que está realizando un laboratorio multimedia.

Nuevos videos de la mansión

Además se analizarán nuevos registros fílmicos e imágenes entregados hoy a la Justicia por la Fundación Apolo, dedicada a la lucha contra la corrupción en el país. Mola quiere determinar si es posible que sus metadatos aporten alguna información relevante, como sostienen quienes los aportaron. Hasta esta mañana, el fiscal no los había recibido.

Según la Fundación Apolo, las imágenes −que muestran la casa que la modelo e Insaurralde ocuparon en el country San Vicente− contienen metadatos que permitirían establecer cuándo fueron grabados.

Eso permite “observar el inmueble y sus distintas dependencias en un estado anterior a las modificaciones posteriores”. La hipótesis es que la casa habría sido “vaciada” en medio de la investigación judicial que avanzaba sobre sus dueños.

Imágenes que buscan probar modificaciones en la casa de Martín Insaurralde y Jésica Cirio. Foto: La Nación

En el material aportado hay tres videos que exhiben el vestidor y otros seis que muestran distintos ambientes de la casa en el country.

En uno de ellos se observa una suerte de playroom, con juegos de arcade, un pool y un gimnasio. En otro, un cuarto que parece ser un gran camarín, con un amplio vestidor cuadrado repleto de ropa que sería de mujer.

En otro de los registros, la cámara transita un extenso pasillo que recorre la casa a lo largo. Al final, se observa, frente a un espejo, a un hombre sosteniendo el celular con el que se realiza la filmación.

Imágenes que buscan probar modificaciones en la casa de Martín Insaurralde y Jésica Cirio. Foto: La Nación





El nuevo material se suma a los siete videos publicados en junio por el diario La Nación, donde se la ve a Cirio rodeada de fajos de dólares en un amplio vestidor. En distintos sectores del ambiente se observan fajos de dólares guardados en bolsas de plástico transparente y distribuidos en cajones, estantes y una valija.

Cirio e Insaurralde mantuvieron una relación de más de una década. Se conocieron a comienzos de la década de 2010, se casaron en 2014, en una gran ceremonia en un country de polo, y se separaron en 2022, aunque el divorcio se conoció recién al año siguiente.

La causa se inició en septiembre de 2023, inmediatamente después de que se difundieran las imágenes de Insaurralde a bordo de un yate.

Por Federico González del Solar, La Nación/GDA