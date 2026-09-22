No fue una falla en la matrix: video revela a dónde fue la mujer que “desapareció” tras una entrevista

Un divertido episodio de la televisión argentina, durante la cobertura del atraco de la Fragata Libertad en el puerto de Buenos Aires, se convirtió el fenómeno viral en redes sociales en todo el mundo. Pero un video publicado en las últimas horas revela lo que sucedió.

El periodista Guillermo Lobo entrevistó en vivo este sábado para TN a Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata. Luego de cerrar la nota, Lobo despidió a Beratz y la mujer desapareció detrás de él.

El video que revela lo que sucedió

La cuenta de X TeleBizarra, apoyándose en el crudo del video de TN filmado en 16:9, completó la imagen para que se vea hacia dónde caminó Loreley luego de cerrar la entrevista.

"En color: el encuadre que salió al aire En blanco y negro: el resto de la imagen que faltaba", detallaron. "TN divulgó el crudo del móvil a 16:9 y ahí sí se ve a la tripulante yéndose, lo que al aire no se vio por estar cortado a 1:1", apuntaron.

Este trabajo exclusivo del equipo de editores de TeleBizarra muestra cómo es que desapareció tan rápidamente de plano.



En color: el encuadre que salió al aire

En blanco y negro: el resto de la imagen que faltaba https://t.co/nhU4sEgpGC pic.twitter.com/2ZAWnjIoxu — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 22, 2026

“No soy un fantasma”

Luego del misterio de su desaparición tras una entrevista, Loreley Beratz, teniente odontóloga que viajaba a bordo de la fragata Libertad que llegó este sábado al puerto de Buenos Aires (Argentina), ofreció una entrevista y reveló lo que sucedió.

"Estoy acá. No soy un fantasma, no desaparecí", dijo con humor en entrevista con AuraStream. Consultada sobre a dónde fue tras la nota, aseguró que se quedó en la proa de la embarcación. "Estuve por ahí caminando. fue muy fugaz", explicó.

Además, aseguró que "no fue planeado" lo que se vio en el video viral.