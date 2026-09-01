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El País Mundo Argentina

Misterio en Buenos Aires: apareció un pozo de por lo menos 15 metros de profundidad en el patio de una escuela

Bajaron una plomada de 15 metros y no tocaron fondo. Familiares de los alumnos están preocupados por la posibilidad de que otras zonas de la escuela también tengan debajo una caída al vacío.

El País
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01/09/2026, 14:06
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Pozo de más de 15 metros de profundidad en la escuela N°15 “Ejército Argentino”.
Pozo de más de 15 metros de profundidad en la escuela N°15 “Ejército Argentino”.
Imagen: A24 en X

En el patio de una escuela primaria de la ciudad Villa Ballester, en Buenos Aires, Argentina, apareció este martes un pozo gigante que genera tanto curiosidad en redes sociales como preocupación de las familias de los alumnos.

Aunque la institución sigue en funcionamiento, el área del socavón fue cerrada para prevenir accidentes mientras se intenta determinar las causas del episodio.

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Operarios bajaron por el pozo una plomada de 15 metros de largo y no tocaron fondo, reconstruyó el canal argentino A24, por lo que al momento se desconoce su verdadera profundidad. Su ancho, al menos, es de 1,20 metros de diámetro.

Los trabajadores además tiraron unas 25 bolsas de material pensando que podrían rellenar el hundimiento, pero no lograron.

La cavidad contiene una cantidad importante de agua, por lo que una de las principales hipótesis manejadas es que se trata de un viejo pozo ciego que colapsó. Es plausible en caso de que pérdidas en las cañerías hayan erosionado el suelo.

La principal preocupación de los padres y familiares de los niños que asisten a la escuela N°15 “Ejército Argentino” es si el pozo abarca sólo la zona del patio o si en otras zonas del predio también existe la probabilidad de una caída al vacío, algo todavía a determinar.

Escuela N°15 “Ejército Argentino”, donde apareció un pozo de más de 15 metros de profundidad.
Escuela N°15 “Ejército Argentino”, donde apareció un pozo de más de 15 metros de profundidad.
Imagen: Google Maps

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