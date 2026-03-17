Macabro caso de sicariato en Argentina: le vendieron un BMW con fallas mecánicas y mandó a balear una casa

Una mujer de 53 años falleció en la tarde del pasado lunes en la localidad de San Isidro, en Buenos Aires, Argentina, cuando un individuo que iba armado en una moto disparó siete balazos a la casa en donde residía.

El móvil del homicidio, según informó el diario argentino La Nación, fue la venta de un auto de la marca BMW con fallas mecánicas por US$ 10.000 por parte de Matías, de 27 años de edad e hijo de de la víctima, a un hombre de 36 años llamado Gustavo Arroyo.

Cuando Arroyo constató que el vehículo estaba defectuoso, solicitó a Matías la devolución del dinero. Cuando no obtuvo respuesta, habría decidido contratar un sicario para vengarse.

“El vehículo tenía problemas mecánicos. Entonces, Arroyo le pidió al vendedor anular la operación y que le devolviera el dinero. Como nunca se avanzó en la devolución de los 10.000 dólares, el hijo de la víctima comenzó a hacer amenazado de muerte”, dijeron investigadores del caso al citado medio.

🔫 Un sicario baleó una casa en Beccar y mató a una mujer: Les habían vendido un auto defectuoso



🎦 Todo sucedió este lunes por la tarde. La víctima tiene 53 años de edad, aunque el destinatario sería su hijo, quien había recibido 10 mil dólares por un BMW.



🚔 El tirador tenía… pic.twitter.com/zMi5T0Eps9 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 17, 2026

Dos días antes del ataque a tiros, Matías se fue de Argentina en un viaje a Costa Rica, por lo que no se encontraba en su hogar a la hora de los disparos que dejaron como resultado la muerte de su madre.

Con respecto a Arroyo -autor intelectual del homicido- ya fue detenido en el Country "Loma Verde" en el municipio de Escobar, ubicado al norte de Buenos Aires.

Gustavo Arroyo, señalado como autor intelectual del homicidio. Ministerio de Seguridad de la Provicinia de Buenos Aires.

Según corroboraron los investigadores del caso, Arroyo estuvo en la casa de la víctima antes del crimen para indicarle al sicario cuál era el "objetivo".

Como resultado del análisis de las cámaras de seguridad, se pudo identificar la matrícula utilizada por el sicario, con domicilio en el partido bonaerense de San Martín.

“Se allanó de urgencia el domicilio del titular de la moto. Cuando el personal policial irrumpió en el inmueble, el sospechoso se arrancó la tobillera electrónica y escapó por los fondos”, explicaron fuentes policiales.

Quienes investigan el caso aún no han podido determinar si el dueño de la moto fue el tirador que mató a la víctima o si prestó el vehículo para concretar el delito.

El sospechoso estuvo preso en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2019. Pasó por la Unidad 9 de La Plata y la Alcaidía de Junín, desde donde recuperó la libertad.

En las próximas horas, la fiscal del caso le tomará declaración indagatoria a Arroyo, señalado como el autor intelectual del homicidio.

Gabriel Di Nicola - La Nación/GDA