La Patagonia en tren: 800 kilómetros, una noche a bordo y un amanecer antes de llegar a Bariloche

En Argentina, las autoridades del Gobierno de Río Negro, en conjunto con la empresa Tren Patagónico, habilitaron la venta de pasajes para los meses de noviembre y diciembre para la ruta que conecta las terminales de Viedma y San Carlos de Bariloche, a través de la estepa patagónica.

Se trata de un trayecto de más de 800 kilómetros que pasa por 12 estaciones e incluye paisajes de la costa atlántica, la Cordillera de los Andes y la meseta patagónica.

Según explica La Nación, el viaje saldrá todos los viernes a las 17:00 horas, desde la capital provincial hasta San Carlos de Bariloche, donde llegará cerca del mediodía del día siguiente.

Esta venta busca consolidar la alta ocupación durante la temporada estival. “El servicio propone una experiencia integral que combina gastronomía, entretenimiento y confort”, destacó Roberto López, presidente de Tren Patagónico SA.

Tren patagónico durante su trayecto con enormes montañas nevadas de fondo. Foto: Instagram/trenpatagonico.s.a.oficial

Un recorrido de más de 800 kilómetros entre la costa y la cordillera

El recorrido comprende 12 estaciones que incluyen Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu y, finalmente, el destino en San Carlos de Bariloche.

Los costos del servicio para los meses de noviembre y diciembre de 2026 varían según se trate de residentes de la provincia o de no residentes. A su vez, el tren ofrece alternativas según las necesidades del pasajero.

Tren patagónico durante su trayecto con enormes montañas nevadas de fondo. Foto: Instagram/trenpatagonico.s.a.oficial

La clase Pullman posee butacas individuales y su precio ronda los US$ 68 para residentes y US$ 82 para no residentes. En el caso de la clase Camarote, ofrece compartimientos privados con dos camas de estilo marineras, mobiliario para guardar ropa y señal de wifi, y su precio oscila entre los US$ 95 y los US$ 115.

Por otro lado, el servicio comprende el traslado de vehículos particulares dentro de la formación. Allí, el precio podrá sufrir variaciones debido a la altura del rodado, pero oscila entre los US$ 115 y los US$ 159.