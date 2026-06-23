Juicio por muerte de Maradona: su neurocirujano apuntó contra la psiquiatra y negó ser el médico clínico

Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Diego Armando Maradona y principal acusado en el juicio por su muerte, aseguró este martes que la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada, era quien estaba a cargo del tratamiento domiciliario que el astro recibió durante sus últimas dos semanas de vida.

"La internación era para un tratamiento psiquiátrico, yo no tenía incumbencia. Por eso le dije a Cosachov que ella y (el psicólogo Carlos) Díaz se tenían que encargar y que el equipo de la prepaga iba a encargarse de la parte clínica", dijo Luque.

En su novena intervención en el juicio, el neurocirujano dijo que la psiquiatra "cometió un error" al referirse a él como el médico de cabecera de Maradona en otros chats incorporados a la prueba.

Si bien numerosos testigos y documentos indicaron que era el médico a cargo de la salud de Maradona, Luque explicó este martes que su rol cambió después de que no lo dejaran operar al ídolo de un hematoma subdural en la cabeza poco antes de su muerte, aunque su papel en aquella intervención también ha sido motivo de controversia.

Fotografía aportada por el médico de Maradona, Leopoldo Luque en el juicio. Foto: La Nación/GDA.

Tras recuperarse de aquella operación, Maradona fue trasladado a una casa a las afueras de Buenos Aires para recibir un tratamiento domiciliario durante el cual falleció el 25 de noviembre de 2020.

Aunque Luque aseguró que aquel tratamiento "tenía un criterio psiquiátrico, era para el control de la adicción", el documento que autorizó la salida del astro de la clínica en la que fue intervenido refería a la continuidad de un tratamiento "psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico".

"Mi rol era muy claro en la internación domiciliaria, era el de neurocirujano", expresó Luque, y añadió: "Yo era el médico de confianza de Diego. Lo acompañaba y lo ayudaba en todo lo médico que estuviera a mi alcance y él aceptara. Por eso parte de la familia me tenía como su médico de confianza. Pero nunca fui su médico clínico".

Según él, la atención clínica de Maradona en aquella vivienda estaba a cargo de otros dos imputados: Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical; y Pedro Di Spagna, médico clínico asignado por la compañía en calidad de interconsultor.

Testigos del barrio exclusivo detallan el operativo médico

También declararon este martes Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, empleados de seguridad del barrio exclusivo donde se encuentra la vivienda en la que murió Maradona, que brindaron detalles del operativo desplegado ante la descompensación del astro.

"Cuando llegué a la guardia llaman del lote 45 pidiendo un médico y ahí llamamos a Collin Campbell, el vecino. No había ambulancia en la puerta de la casa de Maradona y recién vi pasar una cuando yo estaba yendo para allá caminando", declaró Zoppi.

Además de Luque, Cosachov, Díaz, Forlini y Di Spagna, son juzgados en este proceso el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

EFE