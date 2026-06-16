Juicio por la muerte de Diego Maradona: “Vi a dos hijas con amor por su padre”, sostuvo uno de los acusados

El médico clínico Pedro Di Spagna, acusado por la muerte de Diego Armando Maradona, declaró este martes por primera vez en el juicio y reveló que los médicos a cargo de la salud del astro le indicaron suspender una visita la semana previa al fallecimiento.

El médico clínico asignado por la empresa de medicina privada Swiss Medical en calidad de interconsultor visitó a Maradona el 12 de noviembre e indicó estudios que nunca se realizaron. Luego volvió al domicilio el 18 de noviembre, pero no fue recibido por el exfutbolista.

Di Spagna, entonces, sugirió volver al día siguiente, pero la coordinadora de cuidados médicos de Swiss Medical, Nancy Forlini, le comunicó la decisión de reprogramar la visita para la siguiente semana.

"Acabo de hablar con la psiquiatra (Agustina Cosachov). No es una decisión familiar, es una decisión de los médicos tratantes, de dejarlo descansar durante el fin de semana, (...) para que no se sienta tan acosado con gente todo el tiempo. Por ahí del martes en adelante sería mejor como para dejarlo tranquilo a Maradona", dijo Forlini en un audio exhibido ante el tribunal.

La visita finalmente fue reprogramada para el viernes 26 de noviembre, pero el 'Diez' falleció el 25.

Fotografía aportada por el médico de Maradona, Leopoldo Luque en el juicio. Foto: La Nación/GDA.

"Médico interconsultor"

Di Spagna enfatizó que acató "la decisión de los médicos tratantes" y aseguró que quedó evidenciado que él era "médico interconsultor" y que estaba acordado que visitara a Maradona una vez por semana.

Además, dijo que el día en que no pudo ver al exfutbolista vio a dos de sus hijas, Gianinna y Jana Maradona: "Iban y venían, tratando de convencer a su padre de que se dejara atender".

La audiencia de este martes comenzó con la segunda parte de la declaración de Mariano Perroni, jefe de enfermeros acusado por la muerte del astro, quien hasta ahora es el único de los imputados que aceptó responder preguntas.

Durante su declaración, fueron exhibidos registros de enfermería que indicaron que Maradona presentó valores de presión arterial tarquicárdicos los días 13, 16, 17, 18, 21 y 24 de noviembre. El 25 de noviembre no se le realizaron controles y falleció en horas de la mañana.

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Maradona y su expareja, Verónica Ojeda en juicio por su muerte en San Isidro. Foto: AFP

Asimismo, se revelaron comunicaciones que mostraron que desde la noche del 23 de noviembre y hasta su fallecimiento el ídolo argentino se rehusó a comer.

“Digo lamentablemente que [Diego] me rebotó. Esperamos, insistimos y las propias hijas así lo dijeron [cuando declararon como testigos]. Si se me permite, el 18 [de noviembre de 2020] vi a dos hijas con amor por su padre. A Gianinna la vi que iba y venía para convencerlo. Vi a dos hijas que tenían amor por su padre. En los medios se tergiversa, pero yo vi a dos hijas con amor por su padre “, afirmó Di Spagna.

Tras escuchar a Di Spagna, Gianinna se quebró y lloró.

Además de Di Spagna, Perroni, Forlini y Cosachov, también son juzgados en este proceso el médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Diaz y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

EFE y La Nación/GDA