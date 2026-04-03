Jugadoras de hockey y rugbistas protagonizan escándalo: investigan videos sexuales y drogas en fiesta argentina

La Justicia de Argentina se encuentra investigando una denuncia por difusión de imágenes íntimas en el Club de Regatas Bella Vista, club deportivo ubicado en el partido San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

Según informó el diario argentino La Nación, la denuncia fue radicada por una joven que dice haber mantenido relaciones sexuales consentidas durante una fiesta. La situación fue filmada sin su autorización y las imágenes se viralizaron. Posteriormente, según los dichos de la denunciante, tuvo que cerrar sus redes por el hostigamiento que recibía. La investigación apuntará entonces a determinar quién lo difundió.

Sin embargo, el club deportivo argentino se encuentra en el ojo de la tormenta por otras cuestiones vinculadas a la mencionada fiesta.

El pasado sábado, el club de regatas convocó más de 1.000 personas para una fiesta. El fin de dicho encuentro fue para recaudar dinero para la gira del plantel superior de rugby del club a Sudáfrica en 2027.

Denuncia de adulterar bebidas y difundir videos de encuentros sexuales

Concluida la fiesta, comenzaron a viralizarse denuncias sobre una presunta adulteración de bebidas y abusos sexuales a jugadoras de hockey que participaron del evento.

Según uno de los textos reenviados que luego se volvieron virales, le "pincharon los vasos" a las jugadoras de hockey "con una droga que las hace entregar".

De acuerdo a los mensajes viralizados a su vez por medios argentinos, a las jugadores les habían adulterado sus bebidas con una sustancia llamada "Miel loca".

Los rumores de un presunto abuso crecieron en las últimas horas y continúan en las redes sociales. Refieren a que en la fiesta habían repartido esta sustancia que se comercializa como un estimulante sexual, para luego cometer los abusos contra varias jóvenes.

El comunicado oficial del Club de Regatas Bella Vista

Según pudo saber La Nación, el club de Bella Vista tomó conocimiento de la existencia de “conductas impropias” en espacios de la entidad deportiva durante la fiesta, que de inmediato fueron abordadas por “los canales institucionales pertinentes”. Así lo señaló también un comunicado que la institución compartió con sus socios.

Las fuentes también aclararon que los videos de múltiples escenas de sexo que se expusieron no son todos del club y que uno ni siquiera es actual. Explicaron que solo dos, que captan a la misma pareja, son veraces. Ni el varón ni la mujer pertenecen al Regatas, aclararon, pero sí podrían ser miembros quienes grabaron y difundieron las imágenes.

“Tanto la realización de conductas impropias en espacios del club así como su difusión resultan incompatibles con la vida institucional, con el respeto debido a las personas y con el espíritu que el club busca transmitir”, señala el comunicado al que accedió el citado medio.

Comunicado Club de Regatas Bella Vista

Y cierra: “La Comisión Directiva dará a lo sucedido el tratamiento que corresponda por los canales institucionales pertinentes, con la seriedad del caso y reafirmando un principio que debe guiar toda la vida del club: primero el club, sus valores y el respeto a cada persona”.

Desde la Municipalidad de San Miguel dijeron a La Nación que no tenían “conocimiento de denuncias radicadas por este tema”. Aún así, el medio pudo confirmar que existe una denuncia, pero sin relación con un supuesto abuso sexual. En sintonía con la información obtenida de fuentes del Regatas, la joven acudió a la Justicia tras la difusión de imágenes íntimas que la involucran.

Con información de La Nación/GDA