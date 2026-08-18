Investigan a exasesor del presidente Javier Milei por un ataque a balazos contra su expareja en Bolivia

Fernando Cerimedo, exasesor de estrategia política del presidente de Argentina, Javier Milei, fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.

El argentino figura ahora como asesor presidencial en Bolivia vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y tomó relevancia por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo histórico líder es el expresidente Evo Morales.

El ataque

Beller recibió cuatro disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, los autores materiales del ataque llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego, se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel.

En imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa el momento en que Beller es trasladada en una camilla hasta una ambulancia. La activista permanece internada en un centro de salud de la zona.

La sospecha sobre Cerimedo y la versión de Beller

Según consignaron los diarios locales La Razón y El Deber, Cerimedo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

La detención de Fernando Cerimedo en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Foto: El Deber

El diario La Razón indicó que semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y que, tras una discusión, habían realizado acusaciones de violencia.

El 25 de julio, Cerimedo había publicado un descargo en sus redes sociales. “En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga... En honor a la verdad, ese hecho jamás ocurrió”, señaló.

En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...



En honor a… — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) July 25, 2026

Aseguró además que “no existe denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde” la acusación.

Tras el ataque, la Policía boliviana maneja como “primera” hipótesis que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, y que eso podría ser un móvil del exasesor para cometer un crimen del tipo.

Beller habló desde el hospital este martes al programa de televisión local DTV. Dijo estar de “cuatro semanas de embarazo” y expresó que teme por su vida, ya que cree que intentaron silenciarla. “Por favor, pido la protección de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer y su familia hacen los más grandes negociados con los brokers y los seguros de las empresas del Estado. Tengo pruebas”, planteó la mujer.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, desde el hospital tras ser baleada Foto: la Nación

"Le encontré también cajones llenos de billetes. Me llegó a decir que se iba a suicidar si yo lo llegaba a mandar a la cárcel”, agregó.

Quién es Fernando Cerimedo

El salto de Cerimedo como figura pública se dio durante la campaña presidencial de Milei en 2023. Cerimedo es dueño de un conjunto de empresas y dirigió La Derecha Diario, un sitio de noticias que sintoniza con la agenda del gobierno libertario; ahora figura como socio del portal. Antes había trabajado en el gobierno de la Ciudad, en Digital House y en Europ Assistance, entre otros lugares.

Fernando Cerimedo, ex asesor de Milei investigado por ataque a balazos a su ex pareja. Foto: La Nación

Durante la campaña, recayó sobre él la responsabilidad de organizar los grupos de fiscales que necesitaba desplegar Milei a lo largo y a lo ancho del país. En aquel entonces admitió que utilizaba trolls con inteligencia artificial para “intervenir en los algoritmos” y hacer que determinados temas se vuelvan relevantes. Tras asumir la Casa Rosada, Milei desvinculó a Cerimedo y a otros colaboradores.

En 2016, Cerimedo fue condenado la Justicia penal por estafa y defraudación por haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. Fue penalizado con dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En los últimos años, su estrecho vínculo con el brasileño Eduardo Bolsonaro se convirtió en su principal activo. El consultor asegura que conoció al hijo del expresidente del país vecino durante un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard, en 2010. Aunque no figura ningún registro del paso de ambos por los pasillos de esa institución.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, durante una visita a la Argentina del hijo del expresidente brasileño. Foto publicada en X @FerCerimedo_ok

Cerimedo denunció una supuesta manipulación de las máquinas de votación electrónica en los comicios del 2021 que volvieron a llevar al poder a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Cuando se abrió una investigación en Brasil por los disturbiosdel 8 de enero del 2022 tras la victoria de Lula por sobre Jair Bolsonaro, la policía federal brasileña puso bajo la mira a Cerimedo. El empresario argentino fue identificado como miembro de un “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes.

Además, el exasesor declaró el año pasado ante la Justicia argentina como testigo en la causa en la que se investiga al extitular del Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por unos audios en los que el exfuncionario admite presuntas coimas.

En su declaración, dijo que Spagnuolo le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos donde supuestamente se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Agregó que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis. Ambos eran amigos.

La Nación/GDA