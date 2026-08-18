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El País Mundo Argentina

Manifestantes disfrazados de Gandalf protestaron ante la mansión de Peter Thiel en Buenos Aires

El empresario es fanático de "El Señor de los Anillos" y bautizó a varias de sus empresas con palabras tomadas del léxico tolkienano, compuesto de distintas lenguas ficticias, como Palantir.

18/08/2026, 15:11
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Un grupo de personas disfrazadas como Gandalf el Gris, entrañable mago de El Señor de los Anillos, se manifestó este lunes en la puerta de la mansión del empresario germano-estadounidense Peter Thiel, en Palermo Chico (Buenos Aires).

El grupo de personas, que pertenece a la agrupación Ciudadan@s Gandalf, llevaba un cartel con la leyenda “You Shall Not Pass”, el famoso “No pasarás” que el personaje interpretado por el actor británico Ian McKellen, en la película de Peter Jackson basada en El señor de los anillos, le espeta a Balrog, la criatura demoníaca al servicio de Sauron que impide el paso de la Comunidad del Anillo en el Puente de Khazad-Dûm. Ambos caen al vacío pero, luego, el mago renace como Gandalf el Blanco.

Grupo de personas disfrazadas de Gandalf se manifestaron contra Peter Thiel
Grupo de personas disfrazadas de Gandalf se manifestaron contra Peter Thiel
Foto: captura de video

Thiel, que también es fanático de la saga de J.R.R. Tolkien, bautizó a varias de sus empresas tecnológico-financieras, de inteligencia artificial, defensa y ciberseguridad con palabras tomadas del léxico tolkienano, compuesto de distintas lenguas ficticias. Palantir lleva el nombre del cristal o “piedra vidente” que permite comunicarse a distancia; Andúril, el de la espada del rey Aragorn y Mithril, el del metal precioso que, en lenguaje élfico, significa “brillo gris”.

El magnate, que se reunió por primera vez con Javier Milei en 2024, aspiraría a obtener la ciudadanía argentina por sus inversiones en el país, como las que ya hizo efectivas en Vaca Muerta y Vista. Milei y Thiel volvieron a reunirse en Casa Rosada en abril.

La reunión de Thiel con Juan Grabois

En junio, Thiel recibió en su mansión de Palermo Chico al diputado peronista Juan Grabois, lector de Tolkien que en su juventud tradujo y editó (sin pagar derechos, según reveló) el poemario Las aventuras de Tom Bombadil, nombre de otro personaje de El señor de los anillos.

En 2025, en la red social X, Grabois cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por sus citas erróneas de la obra de Tolkien. El diputado acaba de publicar La felicidad del pueblo. Apuntes ilustrados (China Editora, $ 29.000), con ilustraciones de Daniel Santoro, donde reivindica la “perspectiva heroica” de los sectores populares.

Daniel Gigena, La Nación/GDA

Peter Thiel, fundador de PayPal en EE.UU., compra acciones en importante petrolera argentina en Vaca Muerta

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