Incendio en edificio lindero al de Cristina Kirchner: 30 personas tuvieron que ser evacuadas

El edificio lindero al apartamento de la expresidenta argentina Cristina Kirchner se incendió en la tarde de este viernes en el barrio de Constitución. Las llamas en el establecimiento, ubicado en San José al 1100, entre las calles Humberto Primo y avenida San Juan, iniciaron en el tercer piso del edificio de ocho plantas.

Por el siniestro se registraron dos heridos: una mujer de 80 años y un hombre de 82 que se encontraban en el piso donde ocurrió el foco ígneo. Sufrieron inhalación de humo y debieron ser trasladados al Hospital Penna, donde quedarán internados. En paralelo, una mujer de 57 años fue asistida en el lugar por una crisis nerviosa y una mascota de un residente falleció al no poder escapar de las inmediaciones.

La expresidenta argent Cristina Kirchner saluda al llegar a su domicilio en Buenos Aires. Foto: AFP

El fuego permaneció activo por menos de una hora y los bomberos lograron evacuar del edificio a 30 personas. 20 móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplazaron al lugar.

"La rápida acción del sistema integrado logró dominar el incendio. Destruyó por completo el apartamento. Había una mujer de 80 y un hombre de 82 que fueron rescatados por bomberos y asistidos por los equipos del SAME por inhalación de humo. Una mujer de 57 fue atendida por crisis nerviosa. No hay víctimas hasta el momento", señaló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con LN+.

El incendio no generó daños en el edificio lindante, por lo que no debió ser evacuado.

Crescenti sostuvo que las llamas "tiraron toda la reja perimetral" y que "estallaron los vidrios del balcón". "Por suerte son alambrados y no cayeron al pavimento", sumó.

Los videos registrados por el personal médico y de Bomberos presentes en el lugar mostraron intensas llamas que generaron columnas de humo negro en el departamento incendiado. Lentamente podía verse cómo el humo subía a los pisos posteriores, lo que dificultaba la vista en torno al edificio.

Las llamas aumentaron con fuerza hasta la intervención de los Bomberos. Luego quedaron reducidas a manchas negras sobre el piso, paredes y ventanas del balcón que fue alcanzado por el incendio.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en Buenos Aires. AFP

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el departamento del edificio lindero, en San José 1111, tras su condena por el caso Vialidad.

La Nación/GDA