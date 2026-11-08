Fiscal de Argentina se pronunció por el caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni: lo que sentenció y etapas que vienen

El fiscal que investigó por irregularidades en su patrimonio al exjefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, concluyó que no hay pruebas suficientes para procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito y ahora se le investigará por evasión tributaria.

Adorni renunció a fines de junio a cuatro meses de iniciado un gran escándalo por la revelación de gastos suntuosos y no declarados, no compatibles con sus ingresos como funcionario público.

Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el entonces jefe de Gabinete aseguró en medios y ante el Congreso no haber cometido delito, pero no dio explicaciones detalladas de cómo hizo para afrontar esos gastos y retrasó meses la rectificación de su declaración jurada.

Manuel Adorni durante entrevista en La Nación +. Foto: Augusto Famulari/La Nación (GDA).

Finalmente, el pasado junio declaró ahorros por US$ 500.000 no declarados ante el fisco y amasados gracias a sus inversiones en criptomonedas, previo a su función pública, que inició con la gestión del presidente Milei, en 2023.

El viernes, la Fiscalía concluyó que la prueba reunida no permite corroborar de forma definitiva el relato de Adorni, pero tampoco desacreditarlo.

Sin embargo, la decisión no constituye un sobreseimiento. La Fiscalía detectó posibles irregularidades tributarias y derivó la causa a un fuero económico, para que Adorni sea investigado por evasión. EFE