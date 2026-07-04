Adorni deberá avisar a la Justicia para salir de Argentina y su entorno descarta traslado a Uruguay

Manuel Adorni recibió en las últimas horas una decisión del juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito: la resolución indica que deberá avisar si quiere salir de Argentina. Esta novedad referida a la situación del exjefe de Gabinete se da en medio de versiones de un posible traslado a Uruguay, aunque fuentes de su entorno descartaron esta posibilidad en diálogo con La Nación.

El juez hizo lugar a un pedido del fiscal que conduce la investigación, Gerardo Pollicita, quien descartó que hubiera riesgo de fuga pero pidió que el también exvocero de Javier Milei notifique a la Justicia cada vez que quiera abandonar el país para que se evalúe la pertinencia.

El 25 de junio, dos días antes de presentar su renuncia como jefe de Gabinete, Pollicita había ordenado una serie de medidas de prueba en la causa y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del exfuncionario.

El fiscal les indicó a los expertos lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. Si los números no cierran, la Fiscalía pedirá que el exjefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial.

Esto incluye pedidos de informes al barrio privado (country) Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti; a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas. En LN+ hace poco más de un mes Adorni dijo haber ahorrado US$ 500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

Manuel Adorni, exjefe de Gabinete en Argentina. Foto: AFP

Pollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad.

¿Cuál es la situación judicial de Manuel Adorni?

El exjefe de Gabinete cambió sus declaraciones con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra, después de que se revelaran gastos por cientos de miles de dólares de él y de su esposa que no tenían correlato con su patrimonio declarado.

Una vez que tenga a su disposición el informe completo, Pollicita avanzará con el pedido para que Adorni justifique cómo incrementó su patrimonio. La ley prevé que, si el exfuncionario tiene un enriquecimiento apreciable y no logra explicarlo, sea llamado a indagatoria.

Tras renunciar y posteriormente dejar Casa Rosada, Adorni desapareció del radar público, tanto físico como virtual. Su último tuit fue el 27 de junio pasado, con su carta de salida, ya sin apoyo oficial, acorralado por el Congreso e investigado por la Justicia.

En las redes sociales, donde cosechó adhesiones y aversiones, Adorni dejó de recurrir a diario, como lo hacía habitualmente. Tras su salida del gobierno, en su cuenta de Instagram dejó de repostear historias y la imagen más reciente es el triple abrazo con Milei y Diego Santilli, su reemplazo. Lo mismo sucedió con su cuenta de X, ya lejos de los tiempos en los que ironizaba y se burlaba de otros usuarios.

La Nación/GDA