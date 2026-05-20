Encuentran mural de oro mientras restauraban icónico hotel de Buenos Aires: estuvo tapado desde 1978

Las obras de remodelación del Hotel Plaza de Retiro, en Ciudad de Buenos Aires, dejaron al descubierto un mural de oro que estaba oculto en el salón principal de hotel. "Sí, la verdad que nos encontramos con esta sorpresa. Había una publicación en la cual redactaban que estaba esta obra, pero que estaba totalmente tapada", explicó Alejandra Rubinich, licenciada en Bellas Artes y experta en conservación a Todo Noticias (TN).

El mural fue cubierto por primera vez en 1978, para el Mundial, pero a este trabajo le siguieron varias manos de pintura a lo largo de los años. "Tiene el soporte que es el muro, después tiene una capa de yeso, después un bol, que es la preparación para el oro, y después hojas de oro de 22 quilates", agregó.

Patio francés del Hotel Plaza en Retiro. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Restauraban el Hotel Plaza de Retiro y se encontraron con un mural de oro debajo de una pintura. En el interior del salón principal del hotel, bajo alrededor de cuatro capas de pintura, se escondía un mural hecho de hojas de oro de 22 quilates. pic.twitter.com/aVseeUwWwO — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 20, 2026

Según informó el medio argentino Clarín, el mural tiene más de 11 metros de ancho y siete de alto, y fue realizado por el artista plástico argentino Jorge Soto Acebal. La obra fue pintada en la década del treinta, sobre el salón principal del hotel y destaca por sus hojas de oro de 22 quilates.

El proyecto de reforma del hotel: US$ 150 millones de inversión

"Respetar al 1000% la identidad del edificio; que la gente lo visite y encuentre un ámbito reconocido", así define el trabajo que están haciendo en el lugar Andrés Kalwill, director del Grupo Alvear, la empresa que desarrolla la puesta en valor, junto con el estudio de arquitectura BMA. El proyecto, en el que se desembolsarán US$ 150 millones, combinará hotelería con unidades residenciales y propuestas gastronómicas.

Arañas antiguas del Hotel Plaza en Retiro. Foto: Nicolás Suárez/La Nación (GDA).

Ubicado en una icónica esquina de Buenos Aires, el edificio fue levantado en 1909 por el empresario Ernesto Tornquist cuando todavía no existía su emblemático vecino Kavanagh, la estación Retiro, ni la Plaza San Martín como se la conoce hoy en día. El proyecto del hotel fue del arquitecto alemán Alfred Zucker, quien previamente hizo su carrera en Nueva York, donde construyó 30 edificios."El hotel se fabricó como una edificación neoyorquina, con estructura metálica y mampostería perimetral de ladrillo de hasta 120 cm de espesor", revela el ingeniero Marcelo Lozano, gerente de construcción del Grupo Alvear.

El edificio de 1909 será objeto de un intensivo trabajo de remodelación y se adaptará a partir del tercer piso, para construir 56 unidades de vivienda, de entre 60 y 200 m², que saldrán a la venta en mayo del 2025. Por su parte, el edificio del antiguo anexo, localizado detrás del construido por Zucker, sobre la calle San Martín, y construido entre 1942 y 1948, fue demolido para construir uno nuevo con cinco subsuelos. Respetará la volumetría del antiguo anexo y se adecúa a la normativa actual de ascensores, medios de escape, accesos para discapacitados y cocheras que el edificio anterior no cumplía. Contará con 210 habitaciones para el sector del hotel, una recepción y nuevos salones que se integrarán a la planta del piso mayor del edificio histórico, donde se restaurarán los salones originales.

Con información de La Nación/GDA