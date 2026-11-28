El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, rechazó este sábado la solicitud de Argentina para bloquear las perforaciones petrolíferas en Malvinas impulsadas por el Reino Unido. Mediante una votación de 18 jueces contra tres, el organismo constituido bajo el auspicio de Naciones Unidas desestimó las medidas provisionales reclamadas por el gobierno de Javier Milei para frenar el avance del proyecto Sea Lion, ubicado a 210 kilómetros al norte del archipiélago.

La resolución fue leída por el presidente del tribunal, el jurista camerunés Maurice Kamga, tras un proceso iniciado por Argentina el pasado 28 de septiembre. En aquella instancia, las autoridades argentinas promovieron un procedimiento arbitral contra el Reino Unido bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), al considerar ilegítima la extracción de recursos en un área bajo disputa de soberanía.

Posteriormente, el 13 de octubre, la representación argentina elevó un pedido formal al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para exigir medidas cautelares inmediatas. Durante las audiencias celebradas el 10 y el 11 de noviembre, la delegación sudamericana reclamó que se impidiera al Reino Unido ejecutar nuevas perforaciones e instalar infraestructura vinculada a la explotación de hidrocarburos en la zona litigiosa.

Islas Malvinas o Falkland Islands.

La postura de Reino Unido y el respaldo al proyecto Sea Lion

El emprendimiento energético que originó la controversia en el Atlántico Sur es operado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto a la firma británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante. Tras conocerse el fallo en Alemania, el gobierno británico expresó su conformidad ante la continuidad de las operaciones.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no imponer medidas provisionales", manifestaron en un comunicado conjunto el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves. Ambos funcionarios instaron además a las autoridades argentinas a respetar el derecho de los habitantes de las islas a decidir su propio futuro y exigieron el cese de la presión económica sobre las islas Malvinas.

El alcance jurídico del revés para Argentina en la disputa por las islas

Desde la perspectiva argentina, el avance unilateral de las tareas extractivas conlleva el riesgo de provocar daños materiales y ambientales irreparables antes de que exista un pronunciamiento de fondo. La defensa sostuvo que ninguna parte puede apropiarse económicamente de los recursos naturales en territorio disputado sin contemplar los derechos invocados por el otro Estado. El Reino Unido, en cambio, defendió la legitimidad de los permisos otorgados por las autoridades isleñas.

Para Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, el dictamen en Hamburgo representa "una clara victoria para el Reino Unido". No obstante, el académico advirtió en declaraciones a la agencia AFP que el fallo no resuelve la cuestión territorial de fondo ni clausura de manera definitiva la impugnación jurídica argentina en instancias arbitrales posteriores.

"No se trata de una sentencia sobre quién ejerce la soberanía sobre las Falklands [Malvinas]. Tampoco supone necesariamente el final de la impugnación jurídica argentina. Sin embargo, representa un importante revés para este país, ya que las vías jurídicas que planteó fracasaron en esta fase preliminar", explicó Clegg.

Casas en las islas Malvinas. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

El especialista añadió que la relevancia del pronunciamiento radica en reafirmar un principio consolidado en el derecho internacional marítimo, según el cual los derechos sobre el mar derivan de la soberanía terrestre. En consecuencia, los tribunales marítimos no constituyen la vía idónea para dirimir quién detenta la titularidad de un territorio en conflicto.

Con información de AFP