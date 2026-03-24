Día de la Memoria en Argentina: una multitud marcha hacia Plaza de Mayo a 50 años del golpe de Estado

En Argentina, el 24 de marzo es fecha de duelo, marchas y disputas políticas. A 50 años del golpe de Estado, miles de personas vuelven este martes a las calles para recordar a las víctimas de la dictadura militar. Bajo la consigna "Nunca más" que marcó a generaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000, y que el gobierno de Javier Milei busca refutar.

A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo en Buenos Aires comenzaba a llenarse de gente portando carteles. "No nos han vencido", se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda "Aún te estamos buscando". Organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes darán un discurso esta tarde desde el escenario colocado en la plaza.

Desde su cuenta de X, las Abuelas de Plaza de Mayo publicaron una imagen con la icónica bandera que lleva los rostros de los detenidos desaparecidos. “Son 30 mil”, escribieron.

Varias personas exhiben una gran pancarta con retratos de personas desaparecidas durante la dictadura militar. AFP

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezan la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos. El golpe cívico-militar de 1976 derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983.

Los actos comenzaron anoche con una vigilia en la Plaza de Mayo. El escenario fue montado de espaldas a la Casa Rosada, más cerca de la calle Balcarce que de la pirámide del paseo histórico.

Manifestantes se congregan en la Plaza de Mayo en el 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar (1976-1983) en Buenos Aires, el 24 de marzo de 2026. AFP

El saludo de Cristina Kirchner

La expresidenta se asomó en tres ocasiones a su balcón para saludar a la militancia. Entre cánticos contra Milei y vitoreos por “Cristina Presidenta”, la titular del PJ compartió, desde su domicilio en San José 1111, un momento con los partidarios que se acercaron a pedir por su liberación.

Pasadas las 15, salió por tercera vez en la tarde a saludar a la militancia. “Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”, contaba la multitud que la saludaba desde la vereda. Los militantes se enardecieron cuando la expresidenta descolgó el pañuelo blanco que adornaba su balcón y lo tiró hacia abajo como un regalo a sus seguidores.

Su hijo Máximo Kirchner, dirigente de La Cámpora, fue visto entre los manifestantes mientras se acercaba hasta la puerta de San José 1111. La expresidenta lo dilucidó en el público y le tiró un beso, además de hacer un gesto de corazón con sus manos. Su hijo, en tanto, la saludó a la distancia.

La postura del gobierno de Milei: "Memoria completa" y "batalla cultural"

El gobierno insiste este martes, a 50 años del golpe, con su postura de la “memoria completa”, una de las bases de su denominada “batalla cultural”. En línea con lo que hicieron el año pasado, con un video que se difundió a través de redes sociales y en el que se puso en duda el número de 30.000 desaparecidos durante la dictadura más sangrienta de la historia local, el oficialismo se enfocó en críticas al kirchnerismo por haber lanzado “una campaña para imponer en la sociedad un relato con una visión sesgada”.

A través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo compartió el lunes un adelanto de poco más de un minuto titulado: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, completa”, en el mismo tono que los difundidos en 2024 y 2025.

“Miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”, sostiene el texto. “Hoy, 20 años después (...) este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página dándole visibilidad a la historia completa”, dice una voz en off en el video de 75 minutos de duración.

Manifestantes portan retratos de personas desaparecidas durante una marcha hacia la Plaza de Mayo en el 50 aniversario del inicio de la última dictadura militar. AFP

En los balcones en torno a la Plaza de Mayo algunos colgaban banderas argentinas y pañuelos blancos, símbolo de esta búsqueda de medio siglo que aún continúa. "Quedan muchas deudas, muchas preguntas sin responder", dijo a la agencia AFP Jimena León, una médica de 35 años.

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.

Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad de 140 nietos que fueron secuestrados cuando eran bebés o nacieron en cautiverio y se calcula que quedan más de 300 por encontrar. La justicia de Córdoba identificó recientemente los restos óseos de 12 personas hallados el año pasado en un excentro clandestino de detención.

Con información de AFP y La Nación/GDA