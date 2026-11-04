Ataque a mujeres trans en Buenos Aires: las golpearon con palos y piedras y grabaron la agresión

Un grupo de hombres realizó un ataque coordinado contra varias mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo, en Buenos Aires (Argentina). Los involucrados se filmaron durante la agresión, que consistió en tirarles palos, piedras, conos y otros elementos contundentes.

Desde la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a La Nación que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones. Una de ellas perdió una de sus orejas. El ataque ocurre a pocos días de la marcha del Día del Orgullo y a unos meses del homicidio de dos mujeres trans.

Ataque premeditado a mujeres trans

Aunque el ataque se conoció durante la noche del lunes, luego de que los agresores lo filmaran y lo subieran a sus redes sociales para “presumir”, la planificación venía de semanas previas.

Según pudo saber este medio, la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) fue la primera en ser notificada, luego de recibir la información sobre un joven herido. Tras ello, se solicitaron las cámaras de la zona y se tomó declaración a testigos para esclarecer lo sucedido.

Los videos que mostraban las agresiones a las mujeres trans se situaron en el medio de la avenida los Ombúes y Andrés Bello. En las imágenes, se puede apreciar cómo utilizan los conos de tránsito a modo de arma. “Dale, pu.., dale, travesti pu...”, insultaban los involucrados. Incluso, es posible distinguir a las víctimas mientras son golpeadas y su intento por irse del lugar.

Las mujeres trans agredidas denunciaron a la Defensoría LGBT porteña que el ataque empezó cuando los involucrados pasaban con sus bicicletas. Mientras se encontraban en movimiento, procedieron a golpearlas con palos. Luego, continuaron con la ofensiva por medio de otros elementos contundentes. Algunas víctimas también sufrieron lesiones mientras escapaban.

Uno de los atacantes subió una publicación a la plataforma Instagram burlándose del repudio generalizado que hubo respecto del ataque. “Me dicen ahora el matatrans”, escribió con emojis de una cara riéndose. Los atacantes incluyeron descripciones provocadoras a los videos subidos. “A correr los trabas (sic)”, escribió uno de ellos.

Mensaje de uno de los agresores a un grupo de mujeres trans en Buenos Aires Foto: captura Instagram

La politóloga y referente de la comunidad LGBT Gabriela Ivy brindó detalles de lo ocurrido. “Fueron contra varias chicas trans que trabajaban en los Bosques de Palermo. Chicos que se dedican a hacer ciclismo tipo stunt organizaron para ir a ‘cazar travas’. Eran entre 50 y 60 chicos”, informó en el programa de streaming TUGO.

Señaló que las víctimas se encontraban en la zona cuando un grupo de jóvenes las atacó. “Se pudo saber el nombre de varias cuentas de Instagram que subieron videos con sus caras cubiertas. Identificamos a @_esteban_bk y @emarider. Son todas fotos de bicicletas tuneadas y el video destacado golpeando [a las víctimas]. Arrojaron vidrios, piedras y palos”, contó.

Ivy informó que las víctimas se encontraban “traumatizadas” por lo ocurrido, y que una de ellas terminó con heridas cortantes en sus pies: “Que aparezcan 50 pibes en bicicleta tirando palos y piedras... Una de las chicas tiene el pie cortado con vidrios”.

“No son chicos de un grupo de amigos. Esto fue premeditado. El grabarlo, el reunirse a cierta hora donde ellas empiezan a trabajar. Es muy probable que haya sido por Telegram, que después no queda nada registrado. Pero todavía no se sabe nada de cómo perpetuaron esto”, expresó.

El incidente ocurre a días de la Marcha del Orgullo, que se realizará el 7 de noviembre. La manifestación ya había causado tensiones con el Gobierno de la Ciudad, que había pedido la reprogramación para el 21 de noviembre, ya que se superpone con la llegada del papa León XIV.

La organización

Al menos seis cuentas de Instagram estuvieron involucradas en la organización de la bicicleteada: @candehg_, @tizisst10, @ssantuu._, @047.ianmateo, @quilmes.grau (del grupo Quilmes al Grau, que comparte contenido de ciclismo) y @joni_sst.

Las cuentas publicaron un video un día antes del evento titulado: “La noche más esperada del año”. En la grabación se veía a decenas de jóvenes disfrazados por Halloween andando en bicicleta. De fondo, el audio de la conocida película de terror La Purga, donde hablaba de una “noche de depuración”.

Sin embargo, las cuentas publicaron una serie de historias tras el ataque, asegurando que los agresores no formaron parte del grupo oficial de la bicicleteada, sino que se apartaron del camino oficial acordado por los organizadores.

Desde Quilmes al Grau compartieron un comunicado donde aclararon que el recorrido “no fue completado” porque “gente que no formaba parte llevó y guió a un grupo de gente a un lugar en el cual no iban a pasar”. Señalaron que, en relación a los Bosques de Palermo, solo iban a “bordearlos” para “no generar quilombo”. “Se supone que las nocturnas son para disfrutar y pasarla bien, practicar y hacer visualizar nuestro deporte, no es para que villeros y gente que no pertenecen a los grupos líderes hagan este tipo de cosas”, sentenció. Y cerró: “Desde Campito al Grau no apoyamos este tipo de comportamiento y repudiamos a todos los involucrados en el bardo que se generó”.

Uno de los convocantes, llamado Mariano, escribió una publicación de parte de la organización. “Quiero expresar mis disculpas en nombre de quienes formamos partes de la comunidad del stunt bike, por los hechos ocurridos recientemente en los Bosques de Palermo. Eramos más de 300 personas reunidas. Es importante aclarar que las actitudes que desencadenaron los conflictos provinieron de un grupo muy reducido, aproximadamente 10 personas, y no representan a la totalidad de quienes estábamos presentes”, señaló.

Aunque repudió la agresión de parte de los involucrados, también sostuvo que un joven de 15 años “que no tenía que ver con las provocaciones” recibió un “golpe con una cadena de parte de una persona trans”. “Que haya ocurrido una agresión de esa gravedad no justifica las represalias, los golpes ni los ataques que vinieron después. Ninguna persona debería ser víctima de violencia, independientemente de su identidad, su forma de vida o las diferencias que podamos tener”, afirmó.

El repudio contra el ataque

Artistas y demás referentes se manifestaron en contra de la agresión a través de las redes sociales. La cantante Lali fue una de las primeras en hablar luego de recibir críticas sobre la torta de su casamiento junto a Pedro Rosemblat.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a cazar travestis, personas trans, que están trabajando en la calle... total normalidad”, publicó en una historia en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Lali por el ataque en los Bosques de Palermo Foto: Instagram

Luego, la siguió María Becerra: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. ¡Esto no puede seguir pasando! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

Además, la cantante sostuvo que “defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos”. Y convocó a la marcha del próximo sábado. “Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuerte que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo”, llamó.

Emilia Mernes se sumó a los repudios. “¡No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia! ¡No podemos permitir que estas cosas sucedan! Repudio total”, reclamó.

Desde el arco político, la diputada de izquierda Myriam Bregman publicó un mensaje en X: “El ataque a personas travestis y trans en los Bosques de Palermo por parte de un grupo violento, a pocos días de la Marcha del Orgullo, merece todo nuestro repudio. Los discursos de odio de Milei, Macri y Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!".

La Nación/GDA