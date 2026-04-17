Asesinato de Báez Sosa: rechazaron el pedido de excarcelación de uno de los condenados y seguirá en prisión

Lucas Fidel Pertossi, condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Fernando Báez Sosa, seguirá preso en la Unidad 61 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en la localidad de Melchor Romero. Allí se encuentra alojado junto a los otros siete condenados por el crimen que conmovió a toda la sociedad.

En las últimas horas, fue rechazado el pedido de excarcelación presentado por los defensores del condenado, quienes habían solicitado la liberación de ese joven debido a que a su criterio se había excedido en el plazo razonable de la prisión preventiva, al señalar que pasaron más de tres años desde que se dictó el veredicto de culpabilidad y que la sentencia no estaba firme.

Lucas Pertossi, de 27 años, y los otros siete condenados, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, y Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli fueron detenidos horas después del homicidio del joven estudiante de Derecho, ocurrido el 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brick, en Villa Gesell. Desde entonces están tras las rejas y llegaron en la condición de presos al juicio en el que se definieron las penas para todos los por entonces acusados de matar a golpes a Báez Sosa.

Según los fundamentos de la defensa, “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de detención preventiva, el estado actual del proceso, la conducta observada por Lucas Pertossi durante su alojamiento penitenciario, y las recomendaciones de la Suprema Corte provincial respecto a la revisión de la prisión preventiva, entendemos que resulta plenamente viable la adopción de una medida cautelar menos restrictiva, que permita asegurar los fines del proceso sin mantener una restricción extrema de la libertad personal”.

Ese fue el eje del fundamento del reclamo elevado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, y Rolando Brown, a cargo de la Unidad Funcional de Defensa (UFD) N°2 de Dolores, que asumieron la representación de Lucas Pertossi en diciembre pasado.

Familia de Fernando Báez Sosa. Foto: La Nación/GDA.

No se hizo lugar al pedido

Los letrados que defienden a Lucas Pertossi habían pedido que se declare que la extensión de la prisión preventiva ha superado el plazo razonable compatible con su naturaleza cautelar y , en consecuencia, “se disponga la morigeración de la detención” de su asistido.

Sin embargo, en la resolución dictada por la jueza María Claudia Castro y su colega, Christian Rabaia, quienes integran el Tribunal Oral Criminal N° 1, de Dolores, no se hizo lugar a la solicitud de los defensores.

“En virtud de la calificación requerida, la magnitud de la pena en expectativa, la complejidad de la causa y la existencia de riesgos procesales, debe concluirse que el encierro preventivo de los imputados Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Lucas Fidel Pertossi no puede considerarse irracional o excesivo y, consecuentemente, arbitrario o ilegal, debiendo considerarse razonable, necesaria e inevitable la prisión cautelar cuestionada”, indicaron los integrantes del tribunal en los fundamentos de la resolución.

Los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, durante el juicio en Dolores Foto: Santiago Hafford

Tanto el fiscal de Dolores, Juan Manuel Dávila y el abogado Fabián Améndola, quien representa a Graciela y Silvino, los padres de la víctima, se habían opuesto al pedido de los defensores de Lucas Pertossi y de los otros condenados.

El fallo de primera instancia emitido en febrero de 2023 en el juicio celebrado en Dolores fue analizado el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó las condenas de primera instancia, pero decidió quitar el agravante de la alevosía.

Padres de Fernando Báez Sosa en el homenaje a su hijo. Foto: La Nación/GDA.

De todas maneras, las condenas (cinco prisiones perpetuas y tres a 15 años de cárcel) no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa (representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio) y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena de 15 años de cárcel impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua y solicitaron, en consecuencia, elevar al máximo posible la pena de esos tres condenados.

La Nación/GDA