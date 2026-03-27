El crimen de Fernández Báez Sosa: “Fue una pelea que terminó en tragedia”, la palabra de Lucas Pertossi

Lucas Pertossi, uno de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio desde la cárcel. “Fue terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia", dijo en referencia al crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Pertossi, de 27 años, cumple una condena de 15 años de cárcel. En febrero de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 lo de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves” en calidad de partícipe secundario.

En la entrevista que será publicada pasado mañana a las 22 en el canal América en un especial llamado “El rugbier que rompió el bloque” hace una crítica a la estrategia defensiva que, desde un principio estuvo a cargo del abogado Hugo Tomei, quien durante la instrucción de la causa y el juicio representó a los ocho acusados, todos oriundos de la ciudad de Zárate.

“Me siento muy mal defendido. [Hubo] una estrategia de ‘todos juntos, en bloque’ y no todos hicimos lo mismo, no tuvimos la misma participación. Yo nunca lo toqué [a Báez Sosa], pero nadie lo dijo y nadie me salió a defender”, dijo Pertossi en la entrevista que le hizo el periodista Mauro Szeta.

El mes pasado se conoció que Pertossi pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

Los ocho condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa. JUAN MABROMATA/AFP fotos

Fundamentación

La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.

Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por Tomei, al igual que los otros siete condenados.

Familia de Fernando Báez Sosa. Foto: La Nación/GDA.

“Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados”, sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso La Nación.

Para Nolfi, “la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi”.

La Nación/GDA