Uno de los condenados por crimen de Fernando Báez Sosa planteó a la Corte Suprema la nulidad de su sentencia

A dos años de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, la defensa de Lucas Pertossi presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina para solicitar la nulidad de su condena y la realización de un nuevo debate oral. El joven, que actualmente cumple una pena de 15 años de prisión como partícipe secundario del homicidio de Fernando Báez Sosa, fundamentó su pedido en una supuesta vulneración estructural de su derecho de defensa durante las etapas previas del proceso.

La presentación, liderada por el defensor de Casación bonaerense Ignacio Nolfi, sostiene que existió un conflicto de intereses insalvable al haber sido representado por el abogado Hugo Tomei en conjunto con los otros siete condenados.

Según el escrito al que tuvo acceso La Nación, la disparidad de roles y la diferencia en la carga probatoria entre los imputados —cinco de los cuales recibieron prisión perpetua— exigía una estrategia legal diferenciada que, según la nueva defensa, fue omitida tanto por el letrado original como por los tribunales intervinientes.

Acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa Foto: La Nación (GDA)

El planteo de nulidad ante la Corte Suprema

El núcleo del reclamo radica en lo que Nolfi define como una "defensa técnica ineficaz". El defensor argumenta que, "desde el inicio de la investigación penal en enero de 2020, la situación de Lucas Pertossi quedó indebidamente ligada a la del resto del grupo, privándolo de una estrategia propia que destacara su rol específico en el hecho". Por este motivo, se solicitó al máximo tribunal "que declare la nulidad de todo lo actuado desde que se configuró esta situación de indefensión y se ordene un nuevo juicio con plazos renovados".

Familia de Fernando Báez Sosa. Foto: La Nación/GDA.

Cabe recordar que, además de Lucas Pertossi, el tribunal de Dolores condenó a 15 años de cárcel a Ayrton Viollaz y Blas Cinalli. Por su parte, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli recibieron la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aún debe resolver los recursos de apelación presentados tanto por la fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa —quienes exigen perpetua para todos— como por las defensas, que buscan reducir las calificaciones legales.

Por Gabriel Di Nicola, La Nación/GDA