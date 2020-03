Argentina se cierra y suspende los vuelos de Europa y EE.UU. por 30 días

Un día después de que Estados Unidos cerrara sus fronteras para el ingreso de viajeros provenientes de Europa, Argentina fue por el mismo camino. El gobierno de Alberto Fernández decretó ayer jueves la emergencia sanitaria por un año, y dispuso la suspensión por 30 días de los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán.

Argentina ya había dispuesto el aislamiento obligatorio por 14 días para las personas que tengan sospechas de estar infectadas con el nuevo coronavirus o arribaron al país después de haber estado en zonas comprometidas por la pandemia.



La decisión de Alberto Fernández replica la del presidente Donald Trump, que el miércoles por la noche anunció que para evitar una mayor propagación de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos suspenderá los viajes desde Europa para los extranjeros por 30 días.

La medida de Fernández tomó por sorpresa no solo a las aerolíneas, incluyendo la estatal Aerolíneas Argentinas, sino también a reparticiones internas del propio Gobierno, informó anoche el diario La Nación.



Ayer jueves hubo una reunión de la que participó el ministro de Transporte, Mario Meoni; el de Turismo, Matías Lammens, representantes del ministerio de Salud, autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de las líneas aéreas que operan en el país y, según comentaron a La Nación fuentes que participaron, el cierre de la frontera aérea con los países afectados no fue un tema del que se haya hablado específicamente.



La medida afectará a miles de pasajeros internacionales. Para tomar dimensión, basta con revisar algunos números de los últimos días. Entre el 1 y el 10 de marzo ingresaron a Argentina por el aeropuerto de Ezeiza 17 vuelos directos provenientes de Italia con 3.685 pasajeros; lo hicieron en Aerolíneas Argentinas (7 vuelos) y Alitalia (10).

En el mismo período llegaron a Ezeiza 46 vuelos directos de España, que transportaron a 13.104 pasajeros desde ese país. Los vuelos fueron de Aerolíneas Argentinas (11), Air Europa (10), Iberia (15) y Level (10). También arribaron 803 pasajeros más directo de España al aeropuerto de Córdoba a bordo de cinco vuelos de Air Europa y otros 198 al de Puerto Iguazú, transportados por la misma compañía. Hay que considerar que esos son solo los vuelos que llegan directamente desde los países europeos mencionados. Los que hacen escala en otro país previo al aterrizaje en la Argentina no están contabilizados.



"Estamos unidos".

Anoche, tras confirmarse los primeros casos no importados de Covid-19 en Argentina, el presidente Fernández emitió un mensaje a través de la cadena nacional sobre las medidas que tomó el Gobierno para evitar el avance del coronavirus en el país.



Fue la primera vez que utilizó ese medio para comunicarse. “Tenemos que demostrar que en los temas importantes, estamos unidos”, dijo.



“Esta pandemia nos convoca como sociedad, convoca al Estado nacional, a cada provincia y municipio”, señaló Fernández, y anunció el decreto que suspende por 30 días los vuelos provenientes de Estados Unidos, Europa, Irán, China, Japón y Corea del Sur.

“Es importante que comprendamos que este aislamiento es preventivo y que tendrán responsabilidades penales los que rompan el aislamiento”, agregó.



“A cada ministerio le asigné una misión. Seremos muy estrictos en el movimiento de personas en las fronteras”, lanzó. Y enfatizó: “Cuidaremos especialmente a nuestros mayores de 65 años. Les pedimos que eviten las zonas de grandes concentraciones”.



Por último, dijo: “Tenemos que demostrar que en los temas importantes, estamos unidos. Somos Argentina, un país unido donde cada uno tiene que comprometerse por los demás”.

Nuevos casos.

En Argentina hay 31 infectados por coronavirus, y una persona ha fallecido. Diez nuevos casos se registraron ayer en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Se trata de tres casos no importados y otros siete con antecedentes de viaje al exterior. Con respecto a los casos no importados, las autoridades indicaron que son personas del círculo íntimo de los primeros infectados. Es decir, aún no se han registrado casos autóctonos dentro del país.

El gobierno argentino también declaró la emergencia sanitaria por un año, aunque no suspendió las clases a nivel nacional.



Las provincias norteñas de Jujuy y Misiones resolvieron la suspensión de las clases en sus respectivos distritos. En Chaco, donde se registraron los casos de contagio local, cuatro localidades ubicadas a unos 400 km de la frontera con Paraguay quedaron aisladas desde el miércoles y por 72 horas de forma preventiva hasta tener el resultado de 18 muestras estudiadas.



Al declarar la emergencia sanitaria, el gobierno podrá distribuir medicamentos de forma gratuita, adquirir bienes de forma directa y contratar personal con mayor agilidad, entre otras atribuciones.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció ayer jueves la prohibición de público en eventos deportivos y de actividades que concentren personas como los espectáculos masivos.



Como en Uruguay con el Montevideo Rock y otros eventos, la pandemia obligó en Argentina también a suspender varias actividades.



En Buenos Aires se prohibieron por un mes toda congregación de más de 200 asistentes, incluyendo recitales, congresos, eventos deportivos, museos, casinos, cines, teatros y templos religiosos.

En tanto, los ministerios de Turismo y Deportes y de Salud de Argentina decidieron la suspensión preventiva de la presencia de público en todos los espectáculos deportivos masivos en todo el país, tanto a nivel nacional como internacional, por tiempo indeterminado.



Las decenas de cancelaciones de eventos públicos incluyen la versión argentina del Lollapalooza, que iba a realizarse entre el 27 y 29 de marzo con las presentaciones de artistas como Guns ‘n’ Roses, Gwen Stefani, The Strokes, Martin Garrix y Lana del Rey.



Más cancelaciones.

En tanto, Bolivia suspendió los vuelos a Europa para lo que queda de marzo, como también las clases en todos los niveles. Los eventos públicos que aglutinen a más de 1.000 personas también fueron suspendidos.



Paraguay por su lado canceló la ruta Asunción-Madrid, operada por Air Europa y la única conexión directa con ese continente, desde el sábado hasta el 26 de marzo.

Alcance del veto de Estados Unidos

Cuándo comienza. La medida entrará en vigor a las 23.59 de hoy viernes en Washington (00.59 del sábado en Uruguay) y no afectará a ninguno de los vuelos con destino a Estados Unidos que despeguen antes de esa hora. Donald Trump dijo que la prohibición de ingreso durará 30 días, aunque la comunicación de la Casa Blanca al respecto no menciona plazo.



A quién se aplica. El veto afecta a cualquier extranjero que haya estado en uno de los 26 países del espacio Schengen de libre circulación en los 14 días anteriores a su solicitud de entrada en Estados Unidos. El espacio Schengen lo conforman Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. El veto no se centra en los ciudadanos de los países del espacio Schengen, sino en cualquier persona que haya estado en ellos.



Reino Unido. No hubo explicación oficial sobre por qué Reino Unido quedó fuera del veto, más allá de que no forma parte del espacio Schengen. Trump aseguró que Reino Unido tiene “fronteras muy fuertes y está haciendo un gran trabajo”.



Quién está exento. Estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos, así como sus cónyuges. Tampoco se les aplicará a los padres y familiares de menores de 21 años que tengan la ciudadanía estadounidense. Quedan exentos también los diplomáticos extranjeros, los funcionarios de la OTAN, empleados gubernamentales que se encarguen de asuntos estatales, trabajadores que participen en el esfuerzo por frenar el impacto del COVID-19 y personal de aerolíneas. El veto no afectará a la gente que haya visitado recientemente 23 países europeos que no forman parte del espacio Schengen como Croacia, Rumanía o Chipre.



Comercio. Trump anunció una restricción de los intercambios comerciales, pero la Casa Blanca aclaró que el comercio no se vería afectado.