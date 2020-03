Ministerio de Salud Pública decidió cancelar el festival Montevideo Rock

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió cancelar el festival Montevideo Rock como medida de prevención ante el avance del coronavirus en la región, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo a El País.

El festival, organizado por la Intendencia de Montevideo, se iba a realizar este sábado 14 de marzo.

Las autoridades del MSP están analizando más medidas, que se anunciarán en el correr del viernes. Hasta el momento no hay ningún caso de esta cepa de coronavirus —Covid-19— registrado en Uruguay.



La agenda oficial del presidente prevé el viaje de Luis Lacalle Pou a Bella Unión (Artigas) en la mañana del viernes y retornará a Montevideo el mismo día. No participará de una actividad prevista en Dolores (Soriano), como se había planificado anteriormente, agregaron los informantes.

Esta tarde, la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Analice Berón, había dicho a El País que tras una consulta "específica" al MSP les había señalado que no se debía suspender el Montevideo Rock, evento que organiza la comuna capitalina, a pesar de la alerta de coronavirus en Uruguay.

Estas declaraciones ocurrieron luego de que los músicos argentinos Wos y Nicki Nicole anunciaran que no iban a participar de esta edición del Montevideo Rock, como estaba estipulado.

La situación dio un giro en las últimas horas porque este jueves de mañana el director general de Salud del MSP, Miguel Asqueta, dijo en diálogo con Informativo Sarandí: "El Ministerio de Salud Pública no ha emitido ninguna recomendación de que no se haga (el Montevideo Rock). Es presumible que entre los asistentes no haya gente que venga de lugares con circulación sostenida de virus" y por tanto no hay riesgo de contagio, había dicho.

La Vela Puerca, Buitres, Cuatro Pesos de Propina, Eruca Sativa, Niña Lobo, Nicki Nicole, Los Buenos Modales, Chopper y Wos, eran algunas de las bandas que iban a participar de esta edición del Montevideo Rock.

Tras conocerse esta noticia, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, respondió en Twitter: "El día de hoy con preocupación y responsabilidad hemos estado en comunicación permanente con las autoridades nacionales del MSP y hace instantes en contacto con el Ministro se definió reprogramar el Montevideo Rock".



Y luego escribió: "Nos da mucha pena pero la salud de las personas está y estará por encima de todo. Ya nos encontraremos a rockearla en próximos meses!".

El día de hoy con preocupación y responsabilidad hemos estado en comunicación permanente con las autoridades nacionales del @MSPUruguay y hace instantes en contacto con el Ministro se definió reprogramar el #montevideorock — Christian Di Candia (@chdica) March 13, 2020

Sobre las 22:30 horas, el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo en rueda de prensa tras una reunión en la Torre Ejecutiva que “Uruguay en este momento no tiene ningún caso positivo” de esta cepa de coronavirus pero agregó que se decidió suspender el Montevideo Rock “en virtud de la previsión de afluencia de ciudadanos argentinos y brasileños, países donde está circulando el virus”.

Además, el jerarca se refirió a la decisión de que los partidos de fútbol de este fin de semana se jueguen sin público. “El presidente de la República se comunicó con el señor (Sebastián) Bauzá y con el presidente de la AUF para que los partidos de fútbol de este fin de semana sean a puertas cerradas como una medida preventiva”, indicó.

Por otro lado, Salinas adelantó que se convocó para la mañana del viernes al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). “Vamos a hacer algún anuncio significativo para poner al servicio de la población medidas que coadyuven en esta etapa de vigilancia, una vigilancia activa, y de prevención”, remató.