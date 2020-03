Jerarca de la IMM dijo que Montevideo Rock sigue en pie, pese a alerta por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Analice Berón, dijo este jueves de tarde a El País que tras una consulta "específica" al Ministerio de Salud (MSP) les "reafirmaron el concepto" que tenían de que "no se debe suspender" el Montevideo Rock, evento que organiza la comuna capitalina este sábado, a pesar de la alerta de coronavirus en Uruguay.

"Hoy no tenemos ni siquiera casos sospechosos buscando confirmación, por lo tanto, las medidas son las de la fase dos, (de) prevención", señaló Berón durante una recorrida con el candidato a la intendencia de Montevideo Daniel Martínez por el barrio Verdisol.



En tanto, dijo que a pesar de que confirmó la noticia sobre las 18:30 horas de este jueves, la situación "tiene mucho dinamismo". En esa línea, remarcó que como Uruguay no tiene casos de Covid-19 "las medidas son solo las preventivas, no tenemos por qué cambiarlas".

Consultada si se hace el evento luego de que varios artistas dijeran que no se iban a presentar, Berón dijo que "si algunos artistas cancelaron porque ellos no pueden venir es otro tema, pero Uruguay no cancela" el evento, destacó.

Hasta el momento, los músicos argentinos Wos y Nicki Nicole ya anunciaron que no participarán de esta edición del Montevideo Rock, como estaba estipulado.

Berón destacó que el peligro de la llegada del coronavirus a Uruguay "existe porque hay una pandemia" a nivel mundial, y llamó a seguir las medidas preventivas.

En la misma línea que Berón se expresó más temprano el director general de Salud del MSP, Miguel Asqueta, en diálogo con Informativo Sarandí: "El Ministerio de Salud Pública no ha emitido ninguna recomendación de que no se haga (el Montevideo Rock). Es presumible que entre los asistentes no haya gente que venga de lugares con circulación sostenida de virus" y por tanto no hay riesgo de contagio.