Director de Salud dijo que por el momento no suspenderán partidos ni Montevideo Rock

Aunque los dos casos sospechosos de coronavirus que se estaban estudiando fueron descartados, la llegada del covid-19 es inminente. Sin embargo, en el momento en que eso ocurra uno de los aspectos relevantes será determinar el lugar geográfico donde reside esa persona, informó el director general de Salud Miguel Asqueta en diálogo con Informativo Sarandí

"Cuando aparezca el primer caso comienza levemente a girar el estatus epidemiológico, pero en la consejería no va a cambiar nada", indicó Asqueta y agregó: "Lo que sí puede cambiar es que al detectar a esa primera persona ya tenemos noción de sitio y eso importa, la geografía importa".

El director general de Salud explicó: "Las enfermedades que transmitimos solo por llevarlas arriba van con nosotros y entonces en ese caso importarán mucho los contactos de la persona, la tareas que realizó y ante un caso confirmado obviamente el consejo va a ser quedarse en su casa y no salir".



Por otra parte Asqueta descartó un cierre de fronteras a personas que lleguen al país en el marco de la prevención por el coronavirus. "Si del exterior ocurriera que notoriamente y por algún error llegaran contingentes de personas con circulación sostenida del virus −una cantidad importante y todos juntos− que viene de Milán, por ejemplo, y que ingresa (al país) entonces habrá que darle atención especial, lo que no quiere decir que no ingresen a Uruguay, porque violamos normativa internacional", expresó.



"Si en un viaje a China vienen diez personas con fiebre, por ejemplo, entonces Uruguay, cuando aterrice ese avión, no puede impedir que esas personas sean aconsejadas, asistidas", indicó y añadió: "Se irán a un sitio específico, no estarán en contacto con nadie y se les tomará la muestra. Pero estoy poniendo un caso trágico y cuasi ridículo para que se entienda que las medidas son prácticamente las mismas, que son autocuidado y confinarse".



Asqueta por otra parte habló de los eventos musicales o deportivos que tendrán lugar en los próximos días y que convocan gran concurrencia. El director de Salud indicó que se debe analizar caso a caso y día a día pero que por el momento no hay prevista ninguna suspensión.



Poniendo como ejemplo el Montevideo Rock, Asqueta expresó: "El Ministerio de Salud Pública no ha emitido ninguna recomendación de que no se haga. Es presumible que entre los asistentes no haya gente que venga de lugares con circulación sostenida de virus" y por tanto no hay riesgo de contagio. Argentina, si bien tiene casos de coronavirus, no es un país que se considere por el momento "zona roja", es decir que no tiene "circulación sostenida del virus", explicó.