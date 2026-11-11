Allanan el hotel Ritz en París por red de trata de mujeres

La policía francesa allanó ayer martes dos propiedades en París vinculadas a Mohamed al-Fayed, el hotel Ritz y la Villa Windsor, en una investigación sobre una presunta red internacional que traficaba mujeres para el fallecido millonario. Las operaciones se enmarcan en una causa iniciada en 2025 con una orden para localizar a los cómplices del difunto magnate egipcio, ex propietario de los lujosos grandes almacenes londinenses Harrods, y su hermano, Salah al-Fayed.

La Fiscalía de París afirma que varias personas fueron arrestadas para ser interrogadas y que las autoridades van a analizar computadoras, teléfonos y otros soportes digitales.

Además las autoridades han llevado a cabo operaciones en la antigua propiedad de Mohamed al-Fayed en la Costa Azul, el Castel Sainte-Thérèse, en Saint-Tropez.

El magnate de origen egipcio falleció en 2023 a los 94 años sin que se le imputara ningún cargo, a pesar de las múltiples denuncias presentadas contra él. Era propietario del Ritz, de Harrods y del club de fútbol Fulham.

Vivió temporadas en la Villa Windsor, la famosa antigua residencia de la realeza británica situada en el Bois de Boulogne, al oeste de París, que la familia Al-Fayed había convertido en su residencia de vacaciones favorita en la capital francesa.

Las víctimas afirman haber sufrido abusos en todos estos lugares.

La fiscalía de París abrió en 2025 una investigación sobre presuntos delitos de trata de personas con agravantes, proxenetismo y violación, con el fin de arrojar luz sobre una supuesta red y localizar a los cómplices.

La unidad francesa de lucha contra la trata de personas ha hablado con al menos cinco denunciantes.

Paralelamente se llevan a cabo procedimientos judiciales en el Reino Unido sobre presuntos abusos sexuales en los que estaría implicado Mohamed Al-Fayed.

A mediados de octubre, 163 presuntas víctimas habían denunciado ante la policía acusaciones de agresión sexual, violación, explotación sexual y trata de personas relacionadas con Al Fayed. La Policía Metropolitana de Londres reconoce además tener conocimiento de más personas que aún no han presentado una denuncia.

Este cuerpo ha sido duramente criticado por numerosas víctimas de los presuntos abusos por haber tardado en comprender la magnitud de las acusaciones e investigarlas.

La policía londinense ha interrogado a siete personas sospechosas de haber facilitado las actividades de Mohamed Al Fayed, aunque ninguna ha sido acusada formalmente.

Los investigadores franceses y británicos cooperan en la investigación y autoridades británicas estuvieron presentes durante las operaciones realizadas en Francia.

“Cada mes, nuevas víctimas de todo el mundo superan sus temores y encuentran el valor para hablar de lo que sufrieron. Y seguimos descubriendo, con asombro, la magnitud de las acciones de Mohamed y Salah Al Fayed”, declararon a AFP las abogadas Eva Joly, Caroline Joly y Agathe Barril, que representan a varias denunciantes.

“Sin embargo, apenas estamos a mitad de camino en las investigaciones”, añadieron.

“Pero los testimonios ya apuntan a una organización en la que su inmensa fortuna personal y su imperio empresarial habrían sido puestos al servicio de una depredación sexual ejecutada con fría planificación y meticuloso cuidado”.

La dirección del Ritz señaló que “no tolera ninguna forma de acoso, abuso o comportamiento inapropiado” y que cooperará con la justicia.

AFP