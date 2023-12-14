Adjudican exploración en frontera uruguaya: tres empresas buscarán gas y petróleo en cuenca de Pelotas

Redacción El País

La brasileña Petrobras, las multinacionales Shell y Chevron y la corporación china CNOOC se adjudicaron ayer miércoles concesiones para explotar petróleo y gas en 44 áreas de la cuenca marina de Pelotas, en Río Grande del Sur.

Petrobras, en consorcios con Shell y con CNOOC, y Chevron como independiente se adjudicaron los derechos para explotar 44 de las 165 áreas en aguas profundas que la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) subastó en Pelotas, una cuenca en el Atlántico.

De las 44 áreas adjudicadas en la cuenca de Pelotas, el consorcio encabezado por Petrobras (70%) y completado por Shell (30%) se quedó con 26 en cuatro diferentes regiones.

Otro consorcio encabezado por Petrobras (50%) e integrado también por Shell (30%) y CNOOC (20%) se adjudicó tres áreas.

Y Chevron, por su parte, se adjudicó individualmente 15 áreas en la subasta.

Los consorcios vencedores pagaron 298,7 millones de reales (unos 59,7 millones de dólares) por sus licencias en la nueva frontera exploratoria, ubicada en un área marina fronteriza con Uruguay.

Tan solo Petrobras, que se adjudicó una concesión en el área en 2000, perforó un pozo en 2001 pero devolvió la concesión debido a que no halló petróleo.

El interés en Pelotas resurgió ahora luego del descubrimiento de gigantescas reservas en aguas profundas frente al litoral de Namibia en un área a la misma altura del océano Atlántico y con características semejantes a la brasileña.

Las reservas en Namibia, con hasta 11.000 millones de barriles de petróleo, fueron descubiertas por Shell y Total, pero Chevron, que pagó este miércoles por sus licencias en Pelotas valores muy superiores a los exigidos por la ANP, también tiene concesiones en la costa africana. [EFE]