Redacción El País

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, confirmó este martes que comienza una nueva etapa de exploración de hidrocarburos. La probabilidad de hallar gas y petróleo en Uruguay ronda entre "un 7% y un 24%", lo que en la industria petrolera puede considerarse "alta", aseguró el jerarca.

Los datos con los que parte Ancap para hacer la exploración serán contrastados por una consultora independiente.

El jerarca apuntó que para que se confirme la existencia de petróleo en las cuencas marinas de Uruguay "tiene que haber una roca generadora, que pueda almacenar el hidrocarburo y otras capas de roca. También tiene que darse una estructura geométrica".

Consultado por las operaciones fallidas en el pasado en la búsqueda de petróleo en territorio nacional, Stipanicic resaltó en diálogo con Informativo Carve (Radio Carve) que en el pasado se hicieron conjeturas apresuradas y hoy "no podemos decir que hay petróleo, pero tampoco que no hay".

Lo que sí se puede asegurar es que hay fundamentos más sólidos para creer que se puede encontrar petróleo. Para ello se toma como base una serie de descubrimientos de yacimientos en aguas de Namibia (África), cuya geología que es muy parecida a la existente en el mar territorial uruguayo al haber formado parte de la misma región del mundo hace 120 millones de años junto a Argentina y Brasil respectivamente.

De haber gas y petróleo en Uruguay, el proceso de encontrarlo será largo. "No antes de 5 a 8 años", apuntó Stipanicic.

Y el desarrollo de un yacimiento, que puede salir entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones "puede llevar de 5 a 10 años más".

La exploración iniciará con la autorización concedida por el Poder Ejecutivo en siete bloques de las cuencas marinas del Océano Atlántico a través de nuevos contratos con las petroleras Shell, APA Corporation e YPF.

