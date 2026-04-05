Accidente en parque de atracciones en India: colapsó una rueda de la fortuna de 18 metros y hay 37 heridos

Una noche de festejos en la ciudad de Uttar Pradesh, India, se transformó en una escena de caos y gritos cuando una rueda de la fortuna de 18 metros de altura colapsó con al menos 70 personas a bordo.

El siniestro ocurrió durante la feria Bhaisaha Mela, dejando un saldo de al menos 37 heridos, de los cuales 10 se encuentran en estado crítico luchando por su vida en centros médicos especializados.

Según los primeros reportes de medios locales como Republic World, los asistentes comenzaron a escuchar crujidos metálicos apenas iniciada la rotación. A pesar de que los pasajeros alertaron a las autoridades que monitoreaban el juego tras las primeras dos vueltas, los avisos fueron ignorados sistemáticamente hasta que la estructura cedió por completo, provocando que varios ocupantes salieran despedidos y otros quedaran atrapados bajo los hierros.

🚨 Accidente grave en India 🇮🇳



Un columpio gigante de 60 pies (18 metros) se derrumbó en la Bhaisaha Mela de Kushinagar, Uttar Pradesh, mientras llevaba a casi 80 personas (muchas mujeres y niños).



Ocurrió la noche del miércoles tras solo 2 vueltas. 30-40 heridos, varios de… pic.twitter.com/3AkpdjDfHz — ATHENEA WORLD NEWS (@Athenea2026) April 4, 2026

El operativo de rescate en la feria Bhaisaha Mela

El desplome ocurrió en un momento en que el predio ferial se encontraba en su máxima capacidad, lo que dificultó inicialmente las tareas de evacuación. Sin embargo, la magnitud del impacto activó un protocolo de emergencia masivo que involucró no solo a los efectivos policiales y personal del evento, sino también a vecinos de la zona que se acercaron para remover escombros y rescatar a quienes habían quedado debajo de la base de la atracción.

De los 37 heridos confirmados, la mayoría presenta politraumatismos debido a la caída libre desde diversos niveles de la estructura de 18 metros. Las autoridades sanitarias informaron que, debido a la gravedad de las lesiones, diez de los afectados debieron ser derivados de urgencia desde los hospitales locales hacia instituciones de mayor complejidad.

El parque de diversiones permanece cerrado mientras se realizan los peritajes para determinar las fallas mecánicas que provocaron el hundimiento de la estructura principal.