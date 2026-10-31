A los 92 años falleció Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los máximos referentes de la izquierda de México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado uno de los referentes de la izquierda de México, falleció el miércoles a los 92 años. Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador del estado de Michoacán (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

También fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, tras romper con el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La muerte de Cárdenas marca la desaparición de una de las figuras más influyentes de la política mexicana de las últimas décadas. Considerado líder histórico de la izquierda, su trayectoria quedó ligada a una oposición con capacidad real de desafiar al sistema político dominante en México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Cuauhtémoc Cárdenas desarrolló primero su carrera en el PRI, pero rompió con ese partido en la década de 1980. Encabezó la Corriente Democrática, fue candidato presidencial en 1988 en una elección marcada por denuncias de fraude y más tarde fundó el PRD, convertido durante años en la principal referencia de la izquierda mexicana. Su primer gran triunfo llegó en 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal por voto popular.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió el jueves al Panteón Francés de la capital mexicana para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas. “Venimos a abrazar a la familia”, expresó la mandataria a su llegada al recinto funerario, donde se reunieron familiares, amigos y representantes de distintas generaciones de la política mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , asiste al funeral del político izquierdista, Cuauhtémoc Cárdenas.

“Tristeza, pero al mismo tiempo lo recordamos con mucho cariño, mucha dignidad y congruencia”, declaró Sheinbaum, quien permaneció unos 45 minutos en el lugar y destacó que su legado es de “democracia”.

Entre los asistentes al velorio del político mexicano estuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo del dirigente fallecido y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana encabezó un homenaje a Cárdenas, en el que recordó su participación en el movimiento democrático de 1988 y su influencia en la formación de la izquierda mexicana contemporánea. EFE