LUB: suspendido Goes vs. Urunday por motivos de seguridad e irá a Tribunales; Cordón dio el batacazo vs. la UA

Cordón dio el batacazo en el inicio del Reclasificatorio, al ganarle y con contundencia a Unión Atlética 83-68, que llegaba como líder de la zona. El triunfo se sustentó en una defensa, que fue por momentos a zona y otros a individual, que nubló a un rival de malos porcentajes. El debutante Tevin Glass, y Facundo Medina fueron los grandes líderes, junto a buenos pasajes de Rob Perry y Alphonso Willis.

En Goes, el juego ante Urunday Universitario no llegó a empezar. Los jueces denunciaron amenazas contra el personal de seguridad, y se suspendió por falta de garantías. El partido pasará a Tribunales, que decidirá si se reprograma o no.

Cordón 83-68 Unión Atlética minuto a minuto:

El partido arrancó con ritmo, parejo y de punto a punto. Dentro de la paridad, ambos equipos repartieron el protagonismo en el goleo, con pequeño destaque para Quatarrius Wilson en la visita. Cordón cerró mejor el chico, entrando al primer descanso ganando 23-19.

Alphonso Willis en su estreno, asumió para darle aire al albiceleste. Facundo Medina puso un triple y puntos de contraataque, para que su equipo sorprenda con 11 de ventaja. Ty Prince asumió desde la generación y Guillermo Souza agregó un triple para ponerse a cuatro. 44-40 lideró el albiceleste al entretiempo.

Cordón ganó aire con triple de Rob Perry, y se mantuvo fuerte en el costado defensivo, con una defensa zonal, que defendió línea de pase para correr y abrir renta de 18. Un triple de Juan Ignacio Ducasse alimentó la ilusión de la UA, que sumando más de Prince, logró cerrar a 12 (64-52) el tercero.

El albiceleste resistió la reacción con un triple pesado de Emiliano González. Cordón aprovechó los bajos porcentajes de su rival, para estirar, pero aciertos de Souza y Álex López no permitieron a su rival quebrarse. Cuando la UA intentaba remar el déficit, un triple a tabla de Facundo Medina puso el candado al juego.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Goes vs. Urunday Universitario

El partido fue suspendido antes de iniciar. Personas en lista negra, habrían intentado ingresar a la fuerza a la cancha y se suspendió por falta de garantías. Según estamparon los jueces en el formulario, los encargados de seguridad recibieron amenazas, lo que llevó a que se decidiera ni siquiera comenzar el encuentro.

Según averiguó Ovación el club hizo el llamado a la policía para reforzar la seguridad, pero por falta de móviles policiales, terminó llegando cuando los jueces ya habían suspendido el encuentro. El partido no se reprogramará, pasará a Tribunales y estos decidirán si el partido debe disputarse, o si se le dará por ganador a Urunday Universitario, por el artículo 117 del Código Disciplinario Deportivo, si entienden que Goes fue responsable de la suspensión del encuentro.

La previa

Cordón aprovechó el parate para meter variantes, tratando de adaptar al equipo a la idea de Fernando Cabrera, que ya había metido a Rob Perry en el equipo, en el último partido previo al parate, en donde cayó por paliza ante Nacional, y acumuló su sexta caída en fila. Al igual que en la llegada de Mario Andriolo, el Hechicero hizo borrón y cuenta nueva, cortó también a Addison Spruill y Jordan O'Neal, y en sus lugares llegaron Alphonso Willis, que viene de jugar en México, y Tevin Glass, ex Defensor Sporting, que viene de jugar en un torneo de verano en Estados Unidos. En frente tendrá a la UA, que viene de perder ante Malvín la posibilidad de ingresar a la Liguilla.