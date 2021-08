Lo que tenés que saber si vas a salir esta Noche de la Nostalgia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes se cumplen 43 años desde que se comenzó a celebrar la denominada "Noche de la Nostalgia", si bien los últimos dos han sido los más atípicos debido a la pandemia por coronavirus.

A diferencia de lo que pasó el año pasado, cuando el pedido era evitar las aglomeraciones, en esta oportunidad se habilitó la realización de eventos, siempre y cuando estén autorizados por las autoridades correspondientes y cumplan con los protocolos.



Es por este motivo que muchas personas decidieron desempolvar su ropa de fiesta y planear una noche para divertirse y celebrar. Acá una guía de lo que hay que saber si vas a salir esta noche.

Cómo va a estar el clima

Primero lo primero. Para saber a dónde ir y qué ponerse es imprescindible saber qué indica el pronóstico del tiempo para esta noche. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indicó en su pronóstico extendido que la noche se presentará cubierta y con precipitaciones en el noroeste, donde además se esperan vientos del suroeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50.



Para el suroeste será diferente. La noche del 24 estará algo nubosa y nubosa con períodos de cubierto, pero no se esperan lluvias. Los vientos también serán del suroeste de 10 a 30 kilómetros por hora.



En el centro sur estará algo nubosa y nubosa, al igual que el Área Metropolitana. El este, en cambio, estará nuboso y cubierto, pero con "baja probabilidad de precipitaciones escasas"



Fiestas con y sin baile

Lo primero que hay que tener en cuenta para esta noche es que en los eventos abiertos al público solo podrán participar de las fiestas con baile aquellas personas que se hayan dado las dos dosis contra el coronavirus, de lo contrario la fiesta será más de comer o disfrutar de algún show.



La “inmensa mayoría de los eventos” programados son “con la exigencia de la vacuna”, según dijo a El País el presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, Germán Barcala. “La realidad es que la gente quiere que se pueda bailar, entonces están tomando la opción de hacer el evento con vacuna obligatoria”, explicó.



De todas maneras, Daniel Serrato, directivo de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos explicó que debido a una confusión de mensajes entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) los organizadores de eventos “prefirieron no arriesgarse” y no planificaron fiestas para el 24 de agosto.



Ayer martes informó que, en base a datos aportados por la comuna, en total se otorgaron 70 permisos para fiestas este 24.

Transporte

Las frecuencias de ómnibus tendrán un refuerzo del 30% entre las 21.00 horas de este martes y las 6.00 horas del miércoles 25 de agosto, dijo a El País Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara del Transporte.



Además, aseguró que, pese a que este año no habrá "megafiestas" como ocurría antes de la pandemia, se atenderá de forma especial los lugares en que ya se sabe que habrá eventos.



La intención, dijo Salgado, es que Montevideo y la zona metropolitana tengan mayor disponibilidad de frecuencias para las personas que deseen salir. El refuerzo de los coches comenzará a la hora en que la gente comienza a ir a los eventos y continuará hasta las 6.00, "para traerlos", dijo el empresario.



Desde el sindicato del taxi, en tanto, se informó a El País que el servicio será normal durante la Noche de la Nostalgia y que el 25 de agosto mermará la cantidad de coches disponibles, como en cualquier feriado.



Además, en la aplicación Cómo ir de la Intendencia de Montevideo se informa que este martes 24 regirán los mismos horarios que un día hábil y se publican los horarios de las distintas líneas.



Operativos y controles

Como habitualmente suele ser una noche complicada en materia de seguridad, y más ahora que a ese problema hay que agregarle lo sanitario, el Ministerio del Interior desplegará un importante operativo policial en todo el país. Según dijo el ministro Luis Alberto Heber serán cerca de 1.500 agentes los que trabajarán durante esta noche.



Los policías van a dar apoyo al personal de las intendencias, del Ministerio de Salud Pública y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.



Recorrerán barrios y ciudades controlando que en las fiestas se cumpla con los protocolos, pero además se harán cargo de una tarea que no han abandonado desde que en marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria: exhortarán a la gente que se aglomere en la calle a separarse.



En ese sentido, Heber recordó que ya no se cuenta con la ley que prohibe las concentraciones, pero advirtió que eso no impide que la Policía continúe con las exhortaciones “para asegurar la seguridad sanitaria”.



Por otra parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció que en la tarde de este martes 24 comenzará un operativo que tendrá 46 inspectores y personal de apoyo en las calles de la capital que se van a distribuir en 12 motos, 9 móviles y 2 guinches.



La jefa comunal indicó que los inspectores podrán disolver o clausurar fiestas u aglomeraciones fuera del reglamento. Los operativos serán en la totalidad de la ciudad y también tendrán controles de espirometría.

Conciertos y transmisiones en streaming

La agenda de esta noche ofrece varias actividades.



El infaltable es el Concierto de la Nostalgia, que la Banda Sinfónica de Montevideo presentará a las 20.00 en el Teatro Solís.



Océano FM propondrá un evento virtual, que comenzará a las 19.00 y que podrá verse a través de la web de la radio y de las plataformas Zoom y Twitch.



Desde las 21.00 habrá sets de DJs como Henry Mullins, Fernando Picón, Josacho Sassón y Álvaro Quartino. Es un plan ideal para mover los muebles y bailar desde casa.

Las dos recomendaciones de Salinas

“Si se quiere y si quiere a su familia y a sus compañeros de trabajo, debe tomar más medidas de precaución: mascarilla, distanciamiento y atención a síntomas”, dijo el titular de Salud, Daniel Salinas, refiriéndose a quienes concurran a fiestas.



El ministro hizo dos recomendaciones basadas en dos puntos “no menores médicamente hablando”: el primero es que aquellos que decidan concurrir a una fiesta, en la semana posterior “extremen cuidados en forma personal y con las familias y con los compañeros de trabajo”. Y el segundo, es que si tienen cualquier síntoma “no duden en consultar con su prestador de salud”.